Có dấu hiệu sai phạm trong mua sắm sinh phẩm xét nghiệm tại Đắk Lắk

Cơ quan Cảnh sát điều tra, Công an tỉnh Đắk Lắk đã xác định Trung tâm Kiểm soát bệnh tật tỉnh đã mua sắm hơn 63.000 bộ sinh phẩm xét nghiệm, với tổng giá trị hơn 10 tỷ đồng.

Chiều 6/5, UBND tỉnh Đắk Lắk tổ chức Họp báo tháng 4/2022, nhằm thông tin về tình hình kinh tế - xã hội trong tháng 4 và phản hồi nội dung các cơ quan báo chí đề cập, được dư luận xã hội quan tâm.

Liên quan đến công tác điều tra, xác minh vi phạm trong mua sắm sinh phẩm xét nghiệm SARS-CoV-2 của Trung tâm Kiểm soát bệnh tật tỉnh Đắk Lắk, Đại tá Nguyễn Văn Quy, Trưởng Phòng Tham mưu, Công an tỉnh cho biết vụ việc trên liên quan đến vụ án mua sắm sinh phẩm xét nghiệm SARS-CoV-2 của Công ty Cổ phần Công nghệ Việt Á xảy ra trên địa bàn toàn quốc trong thời gian qua.

Đến nay, Cơ quan Cảnh sát điều tra, Công an tỉnh Đắk Lắk đã xác định Trung tâm Kiểm soát bệnh tật tỉnh đã mua sắm hơn 63.000 bộ sinh phẩm xét nghiệm, với tổng giá trị hơn 10 tỷ đồng . Qua điều tra, xác minh, thu thập tài liệu, cơ quan chức năng đã xác định được vụ việc có dấu hiệu vi phạm pháp luật. Do đó, cơ quan Công an đang phối hợp với các cơ quan chức năng để xem xét tài liệu, chứng cứ làm cơ sở xử lý vụ việc theo quy định của pháp luật.

Được biết, liên quan đến vấn đề trên, Thanh tra tỉnh Đắk Lắk đang triển khai thanh tra chuyên đề việc mua sắm trang thiết bị, vật tư y tế, sinh phẩm xét nghiệm, vaccine và thuốc phòng Covid-19 trên địa bàn tỉnh.