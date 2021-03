Cô dâu hiến thận cho chú rể trước ngày cưới

Chỉ 6 tuần trước ngày trọng đại, Gary Brooker (Anh) nhận được món quà cưới đặc biệt, chính là một quả thận từ Yvonne Evans - hôn thê của mình.

Tháng 8/2019, Gary Brooker (51 tuổi) và Yvonne Evans (57 tuổi) tham gia một chuyến đi do tổ chức từ thiện Royal National Institute for the Blind (RNIB) tổ chức. Cả hai sống tại Anh và cùng gặp vấn đề về mắt, gần như mất thị lực.

Sau chuyến đi, cả hai nhanh chóng cảm mến nhau và tiến đến hẹn hò. Đến tháng 10/2020, Gary và Yvonne đính hôn trong sự chúc phúc của hai bên gia đình, theo Metro.

Khoảng 6 tuần trước khi đám cưới ấm cúng của cặp đôi được tổ chức vào tháng 7 tới, Gary sẽ thực hiện phẫu thuật ghép thận, thay thế cho quả thận anh được ghép vào năm 2006. Người hiến tặng không ai khác, chính là hôn thê của anh.

Gary và Yvonne quen nhau trong một chuyến đi vào năm 2019.

"Tôi không thể nghĩ ra món quà nào tốt hơn ngoài 'món quà cuộc sống' này cho anh ấy. Chồng tôi sẽ có cuộc sống dễ dàng hơn rất nhiều sau khi được ghép thận và tôi đang rất nóng lòng được hiến tặng cho anh ấy", người phụ nữ 57 tuổi chia sẻ.

Hai mảnh ghép hoàn hảo

Năm 12 tuổi, Gary được chẩn đoán mắc tiểu đường tuýp 1.

Năm 35 tuổi, trong một lần ngã thang khi đang làm vườn, anh được đưa đến bệnh viện kiểm tra. Khi đó, xét nghiệm máu cho thấy 2 quả thận của anh đều không hoạt động bình thường, thị lực cũng kém đi nhanh.

Một tuần sau, Gary được chẩn đoán mắc bệnh võng mạc tiểu đường - một biến chứng của bệnh tiểu đường, gây tổn thương phần sau của mắt. Đến năm 2006, anh gần như không còn nhìn được và tiến hành ghép thận vào cùng năm.

Trước khi tổ chức đám cưới vào tháng 7, Yvonne sẽ hiến thận cho Gary.

Trong khi đó, Yvonne bị thoái hóa điểm vàng rồi cũng mất phần lớn thị lực vào khoảng năm 2014.

Khi đó, các bác sĩ đã xem xét đến phương pháp thay thủy tinh thể song mắt của cô bị tổn thương quá nghiêm trọng, không thể làm phẫu thuật.

"Lúc đó tôi rất sốc, không biết tương lai sẽ ra sao. Tôi mất một thời gian dài để chấp nhận tình trạng của mình", cô cho biết.

Cùng gặp vấn đề về mắt và hôn nhân không còn trọn vẹn, Gary, Yvonne tìm được nhiều điểm tương đồng ở đối phương. Sau lần gặp gỡ vào năm 2019, cả hai vừa phát triển tình cảm vừa cùng vật lộn với thị lực ngày càng giảm sút.

Hiện, Gary chỉ còn 20% thị lực ở mắt trái trong khi mắt Yvonne rất mờ, không thể nhận dạng khuôn mặt.

"Gary đã có tên trong danh sách chờ ghép thận từ tháng 2/2020. Bệnh viện thông báo tìm được người tặng phù hợp song dịch bệnh khiến cuộc phẫu thuật không thể thực hiện. Anh ấy chưa bao giờ phàn nàn nhưng tôi rất nóng lòng và muốn hiến thận cho anh ấy", Yvonne chia sẻ.

Đầu tháng 3, sau khi thực hiện các xét nghiệm, các bác sĩ thông báo người phụ nữ 57 tuổi hoàn toàn phù hợp để hiến thận cho bạn đời của mình.

"Một quả thận là món quà tốt nhất tôi có thể tặng anh ấy. Hy vọng sau ca phẫu thuật, chúng tôi sẽ cùng bắt đầu cuộc sống mới".