Cô dâu An Giang biến vườn của ba thành resort tổ chức siêu đám cưới

Sau buổi cầu hôn ngọt ngào ở Hawaii, tiệc cưới ngoài trời sang trọng ở New York, Tuyết Nhi quyết định biến khu vườn 10.000m2 của ba tại An Giang thành không gian tổ chức tiệc cưới.



Đám cưới gây sốt vì của hồi môn ý nghĩa

Gần đây, một đám cưới tại An Giang đang gây chú ý lớn trên mạng xã hội. Video về lễ gia tiên trong đám cưới của cặp đôi nhận hàng triệu lượt xem, hàng trăm ngàn lượt tương tác.

Trong video này ghi lại hình ảnh, ba mẹ cô dâu trao cho con gái của hồi môn gồm 1 triệu USD (khoảng 23 tỉ đồng ) và 1 tòa nhà ở mặt đường Nguyễn Trãi, TP.Long Xuyên trị giá khoảng 70 tỉ đồng .

Anh trai dành tặng em gái chiếc Mercedes G63. Bố mẹ chú rể cũng tặng con dâu những món trang sức giá trị như vòng cổ 1,6 tỉ đồng , vòng tay kim cương 1,5 tỉ đồng , cuốn "album" ngập vàng cưới, 2 tấm séc trị giá 5 tỉ đồng … và một căn nhà trị giá 2 triệu USD (khoảng 46 tỉ đồng ) tại New York.

Điều đặc biệt hơn cả, trong ngày vui của con, bố mẹ cô dâu còn trao tặng chiếc xe cứu thương trị giá khoảng 1 tỷ đồng tới Hội bảo trợ người tàn tật, trẻ mồ côi, bệnh nhân nghèo của huyện Thoại Sơn, An Giang. Hành động này được cộng đồng mạng tán dương, khen ngợi.

Chia sẻ với VietNamNet, cô dâu Tuyết Nhi cho biết: "Mình hoàn toàn bất ngờ khi video về đám cưới được mọi người chú ý. Đám cưới của vợ chồng mình đã diễn ra từ cuối tháng 12/2022. Gần đây, đơn vị quay phóng sự cưới hậu kì video và chia sẻ lên fanpage".

Hiện, cặp đôi Tuyết Nhi (27 tuổi, quê An Giang) và chồng Samuel Lam (28 tuổi, chàng trai gốc Hồng Kông, sinh ra và lớn lên tại New York) đã trở về New York làm việc.

"Vợ chồng mình và gia đình không có ý định chia sẻ video trao quà cưới lên mạng xã hội. Mình rất ngại điều này sẽ khiến mọi người nghĩ gia đình mình khoe của. Nhưng thực tế, đây là tục lệ truyền thống, khi gia đình trao quà cho con thì thường đọc rõ ràng để người thân, họ hàng trong đám cưới đều biết, chúc phúc", Tuyết Nhi tâm sự.

Theo Nhi, ba của cô - doanh nhân Nguyễn Thanh Sử đã trao tặng 2 chiếc xe cứu thương. Một chiếc cho Bệnh viện Sản nhi An Giang và chiếc còn lại tặng cho Hội bảo trợ người tàn tật, trẻ mồ côi, bệnh nhân nghèo huyện Thoại Sơn chuyển bệnh miễn phí (mỗi chiếc trị giá hơn 1 tỉ đồng ).

Ngoài ra, nhân ngày cưới con gái, ông Sử còn trao tặng 4 căn nhà tình nghĩa cho hộ nghèo ở thành phố Long Xuyên và các huyện: Thoại Sơn, Phú Tân, Châu Phú (mỗi căn trị giá 70 triệu đồng); hỗ trợ 120 triệu đồng cho 2 ca phẫu thuật tim cho bệnh nhân nghèo tỉnh An Giang.

Gia đình Tuyết Nhi trao xe cứu thương trong lễ cưới.

"Với mình, hành động của ba thật ý nghĩa vô cùng. Ba tâm niệm "cho đi là nhận lại" và mong muốn chia sẻ niềm vui của gia đình tới cộng đồng. Vợ chồng mình cũng đã học được những bài học về lòng nhân ái của ba và cảm thấy phải cố gắng nhiều hơn nữa để không phụ lòng ba", Nhi chia sẻ thêm.

Tuyết Nhi và chồng Samuel Lam tại đám cưới hồi tháng 12/2022.

Hành trình yêu của cặp đôi mê du lịch

Tuyết Nhi và Samuel Lam quen nhau từ 5 năm trước. Khi ấy, Sam đang theo học ở Đại học Harvard (Cambridge, Massachusetts) còn Nhi theo học ở Đại học Houston (Texas) - hai tiểu bang cách xa nhau. Cặp đôi tình cờ gặp gỡ khi có chuyến đi chơi cùng bạn bè tại Boston. Với sự hỗ trợ của bạn bè, cặp đôi đã có số điện thoại của nhau và tiếp tục trò chuyện nhiều sau cuộc gặp.

"Chúng mình có sự khác nhau về tính cách, văn hóa, nguồn gốc nhưng điều đó lại khiến hai đứa nhanh chóng có cảm tính, kết nối tốt", Tuyết Nhi tâm sự.

Sau thời gian dài trò chuyện, Sam chủ động mời Nhi tới thăm gia đình ở New York trong kì nghỉ đón năm mới. Vào thời điểm đón giao thừa ở Quảng trường Thời đại (Times Square), chàng trai người Mỹ gốc Hoa đã bày tỏ tình cảm của mình với cô gái Việt Nam xinh đẹp.

Sau đó không lâu, cặp đôi trở về Việt Nam thăm gia đình Nhi. Nhi đã đưa Sam đi du lịch nhiều địa điểm nổi tiếng ở Việt Nam như Hội An, Đà Nẵng, TPHCM,... để anh thêm yêu và hiểu về quê hương bạn gái. Đây là lần đầu tiên chàng trai sinh ra ở Mỹ được ngồi sau xe máy bạn gái, lang thang ngắm thành phố.

Trong thời gian yêu xa, mỗi lần gặp nhau, cặp đôi lại cùng đi du lịch ở địa điểm mới.

Tuyết Nhi gọi hành trình từ khi yêu tới khi kết hôn của mình như "một chuyến du lịch dài". Bởi do khoảng cách xa xôi, mỗi cuộc gặp gỡ của cặp đôi hay gia đình hai bên lại diễn ra ở những địa điểm khác nhau. Đó là thời gian mọi người cùng thư giãn, nghỉ ngơi, kết hợp du lịch và gặp gỡ làm quen.

"Lần đầu ba mẹ mình và ba mẹ anh Lam gặp nhau là ở Cancun - một thành phố du lịch ven biển của México. Bữa tiệc ấm cúng ven biển khiến hai gia đình xích lại gần nhau hơn", Nhi nhớ lại.

Sau khi tốt nghiệp Đại học, Samuel Lam lên kế hoạch cầu hôn bạn gái. Tháng 4/2021, theo lời mời của bạn bè thân thiết, Nhi và Sam tới Honoluu, Hawaii. "Mình nghĩ đơn giản đây là chuyến du lịch xả hơi cùng bạn bè thân thiết, hoàn toàn không biết về kế hoạch bí mật của Lam", Nhi nhớ lại.

Sáng sớm ngày thứ hai trong chuyến đi, bạn bè gọi Nhi thức dậy, chuẩn bị trang phục theo "dress code" của cả nhóm. Nhi kể, do lệch múi giờ, khi ấy cô khá mệt mỏi. Khi bước vào căn penthouse (căn hộ trên tầng cao nhất) của tòa The Ritz-Carlton , cô hơi khựng lại vì sự xuất hiện của một chiếc piano trong không gian sang trọng.

Nhưng Nhi nghĩ, có thể đây là sinh nhật của một người bạn. Samuel Lam bất ngờ bước xuống từ cầu thang, tiến về Nhi và dẫn cô tới vị trí trung tâm của căn phòng. Anh nói những lời chia sẻ tình cảm với Nhi và thể hiện bản đàn piano ngọt ngào.

"Anh Sam đã mất hai tháng để tập lại piano. Anh ấy từng học đàn lúc nhỏ nhưng sau đó không còn chơi thường xuyên. Xúc động hơn cả là khi anh ấy học những câu cảm ơn ba mẹ mình bằng tiếng Việt và ngỏ lời: "Tuyết Nhi, em có đồng ý làm vợ anh chứ?"", Nhi hạnh phúc nhớ lại.

Samuel Lam cho biết, anh từng nghe Nhi chia sẻ, cô rất thích đàn ông chơi piano. Đó là lí do anh ấy quyết tâm tập chơi lại piano. Anh thường chơi vào sáng sớm hoặc khi Nhi vắng nhà.

Trước đám cưới ở An Giang, tháng 6/2022, vợ chồng Nhi - Sam đã có một tiệc cưới ở New York với sự chứng kiến của gia đình và những bạn bè của họ tại đây. Trong đám cưới, cặp đôi mặc trang phục truyền thống của lễ cưới Hồng Kông, tổ chức tiệc trà - một nghi thức truyền thống trong văn hóa châu Á.

Lễ cưới được tổ chức ở ngoài trời, tại một nhà hàng nổi tiếng New York, nơi có thể nhìn thấy một phần thành phố sầm uất nhưng thơ mộng. Với chủ đề "bầu trời" thể hiện cá tính yêu tự do, thiên nhiên của cô dâu, chú rể, lễ cưới trang hoàng bằng bảng màu chủ yếu xanh lam, kem, xám và trắng.

Biến khu vườn 10.000m2 của ba thành 'resort thu nhỏ'

Khác với đám cưới tại New York, Nhi mong muốn có một đám cưới ấm cúng, gần gũi và riêng tư tại quê nhà An Giang. Tất nhiên, là người yêu thiên nhiên, cô vẫn muốn tổ chức đám cưới ngoài trời.

"Ở An Giang hiện không có những resort hay khu tổ chức sự kiện ngoài trời như mình mong muốn. Đó là lí do, mình "nhắm" tới khu vườn 10.000m2 ở ngoại ô của ba - nơi ba làm vườn, trồng cây nhiều năm nay", Nhi kể.

Ban đầu, ba của Nhi rất lo lắng về ý tưởng của cô, do khu vườn nằm xa trung tâm thành phố, và vốn chỉ dùng để trồng cây nên um tùm, không có quy hoạch không gian tiệc. "Nhưng chiều lòng con gái, ba và cả nhà vẫn hỗ trợ mình. Suốt nhiều tháng lên ý tưởng, làm việc với đơn vị thiết kế, mình đều chỉ liên hệ từ xa", Tuyết Nhi kể.

Trong khu vườn có hai cây mai vàng nhiều năm tuổi mà ba cô đặc biệt yêu quý, dành nhiều tâm huyết chăm sóc. Thời điểm đám cưới, hai cây mai đang bung nở rực rỡ. Chính vì vậy, trong hôn lễ mang tên "Khu vườn của ba mẹ", Nhi chọn màu chủ đạo là vàng và trắng.

"Mình muốn biến khu vườn thành một resort thu nhỏ mang dấu ấn riêng của gia đình. Tiệc cưới sẽ là không gian thiên nhiên trong lành, thoáng mát để mọi người như được nghỉ ngơi", cô tâm sự.

Để đủ diện tích bày tiệc cho 1.000 khách mời, gia đình đã phải thuê xe cẩu để cẩu khá nhiều cây cảnh rời vị trí ban đầu và dành hai ngày để phun thuốc diệt côn trùng. Cô dâu sau đó còn cẩn thận chuẩn bị kem bôi chống côn trùng cho khách mời.

Đám cưới diễn ra đúng như mong đợi của cặp đôi. Nhi biết ơn vì cha mẹ hai bên, đặc biệt là ông xã đã lắng nghe và biến những mong muốn của cô thành hiện thực.

Sau đám cưới, Nhi và Lam có tuần trăng mật tại nhiều điểm đến như Đà Nẵng, Hạ Long, Singapore, Thái Lan.

Hiện, cặp đôi đã trở về New York để tiếp tục công việc. Samuel Lam đang chăm chỉ học tiếng Việt mỗi buổi tối để dễ dàng giao tiếp với nhà vợ. Cặp đôi dự kiến sẽ thường xuyên trở về Việt Nam thăm ba mẹ, du lịch đất nước. Chàng rể gốc Hoa cũng tập ăn nước mắm và nhiều món ăn Việt để hòa hợp khẩu vị vợ, dễ dàng thích nghi với những chuyến về Việt Nam.