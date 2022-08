Cô dâu Ấn Độ trốn khỏi đám cưới, trộm sạch tiền và đồ trang sức

Tại bang Haryana, cô dâu tên Nisha đã bỏ trốn khỏi đám cưới, mang theo tiền và đồ trang sức do người thân tặng, theo Times Now New.

Theo lời kể của chú rể, anh đã gặp Nisha ở thành phố Kota (Ấn Độ), nơi anh theo học các khóa học y khoa. Chàng trai trẻ hứa sẽ cầu hôn cô khi anh tìm được việc làm, nhưng cô yêu cầu phải kết hôn càng sớm càng tốt. Trong lễ thành hôn, nhà trai tặng Nisha nữ trang và hàng trăm nghìn rupee. Sau đám cưới, cô dâu về nhà chồng và qua đêm ở đó. Sáng hôm sau, người thân phát hiện Nisha trộm trang sức và tiền tặng rồi biến mất. Cô dâu ‘cao chạy xa bay’ khỏi đám cưới với tiền và đồ trang sức. Ảnh: Wise. Trong quá trình điều tra, hóa ra cô gái đã kết hôn với một người đàn ông trẻ tên là Gautam trước khi cô kết hôn với nạn nhân. Chú rể bị bỏ rơi đã liên lạc với cô dâu qua điện thoại và cô nói với anh rằng cô đã có một mối tình lâu dài với Gautam. Nisha nói thêm, cô đã rời bỏ chàng trai trẻ vì anh không có việc làm. Sau đó, khi nạn nhân muốn ly hôn, cô gái đòi 500.000 rupee tiền bồi thường. Ngoài ra, cô còn dọa rằng sẽ khai man tiền hồi môn nếu không được đáp ứng nhu cầu. Trước đó, cũng tại Ấn Độ vào tháng 10/2021, một người phụ nữ đã tổ chức hôn lễ với một người đàn ông ở huyện Thrissur, Kerala. Tuy nhiên chỉ một ngày sau lễ cưới, mọi người đã nhìn thấy người đàn ông tìm đến đồn công an ở địa phương thông báo rằng cô vợ mới cưới của anh đã mất tích. Theo lời kể của người chồng, vào ngày mất tích anh đã cùng vợ đi đến một ngân hàng thương mại ở Cherpu. Trong thời gian người chồng giao dịch tại ngân hàng, cô vợ đã mượn điện thoại và xe máy của chồng nói rằng cần đến thăm một người bạn và hứa sẽ trở lại đúng giờ hẹn. Người chồng sau đó đã đợi ở ngân hàng đến 17h. Thấy vợ vẫn chưa quay lại, nghi có chuyện chẳng lành, anh liền vội vã tìm đến đồn cảnh sát để báo án. Phía cảnh sát đã lập tức phái người tìm kiếm nhưng phải đến 6 ngày sau người phụ nữ mới được tìm thấy. Cảnh sát sau khi lần theo dấu vết đã tìm thấy cô vợ đang thuê nhà nghỉ tại Madurai cùng với một cô gái khác. Qua điều tra, cô gái 23 tuổi này chính là nhân tình của cô vợ. Cả hai đã lên kế hoạch để cùng nhau bỏ trốn.

https://infonet.vietnamnet.vn/the-gioi/co-dau-cao-chay-xa-bay-khoi-dam-cuoi-voi-tien-va-do-trang-suc-418511.html