Cò đất chiếm đoạt hơn 7,7 tỷ đồng ở Bắc Ninh

Đưa thông tin gian dối có mối quan hệ, mua được đất tại huyện Thuận Thành (Bắc Ninh), Trần Thị Hà đã chiếm đoạt của 5 nạn nhân số tiền hơn 7,7 tỷ đồng.

Ngày 21/8, Công an tỉnh Bắc Ninh cho biết, đơn vị đã ra Quyết định khởi tố bị can, ra Lệnh cấm đi khỏi nơi cư trú và Lệnh khám xét chỗ ở đối với Trần Thị Hà (30 tuổi, ở chung cư Phoenix, đường Lý Thái Tổ, khu 10, phường Đại Phúc, TP Bắc Ninh) về tội "Lừa đảo chiếm đoạt tài sản" quy định tại Khoản 4, Điều 174, Bộ luật Hình sự.

Trước đó, vào năm 2018, 2019, Trần Thị Hà đã đưa thông tin gian dối, nói có mối quan hệ, có thể mua được đất tại huyện Thuận Thành (Bắc Ninh). Với thủ đoạn này, Hà đã chiếm đoạt số tiền hơn 7,7 tỷ đồng của 5 nạn nhân.

Cùng ngày, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Bắc Ninh cũng ra Quyết định khởi tố bị can, Lệnh bắt bị can để tạm giam và Lệnh khám xét chỗ ở đối với Mẫn Thị Hoàng Anh (32 tuổi, ở xã Long Châu, huyện Yên Phong) về tội ''Lừa đảo chiếm đoạt tài sản'', quy định tại Khoản 4, Điều 174, Bộ luật Hình sự.

Theo tài liệu điều tra, Mẫn Thị Hoàng Anh làm nghề nấu nhôm thuê tại Mẫn Xá, Văn Môn, Yên Phong. Để có tiền chi tiêu cá nhân, đánh bạc và trả nợ, Hoàng Anh đã đưa ra thông tin gian dối để chiếm đoạt 500 triệu đồng của một nạn nhân ở huyện Yên Phong.

Hiện Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Bắc Ninh tiếp tục điều tra, mở rộng 2 vụ án trên.