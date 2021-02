Cơ bụng 6 múi của Huỳnh Hiểu Minh

Huỳnh Hiểu Minh đang trong quá trình tập gym để lấy lại thân hình chuẩn như trước khi ép cân.

Ngày 6/2, Sina đưa tin một tài khoản mạng xã hội đăng tải ảnh mới nhất của Huỳnh Hiểu Minh ở phòng tập thể hình. Nam diễn viên Thần điêu đại hiệp khoe cơ bụng 6 múi săn chắc sau một thời gian luyện tập vất vả.

Theo Sina, Huỳnh Hiểu Minh đang trong quá trình tập gym để lấy lại thân hình chuẩn như trước khi ép cân. Thời gian qua, để phục vụ cho vai diễn trong Người đội tóc giả (The Man with the Wig), anh phải giảm hơn 10 kg, từ 79 kg xuống 69 kg.

Huỳnh Hiểu Minh khoe body 6 múi sau quá trình tập luyện lâu dài. Ảnh: Sina.

Từng có thời điểm, sao nam chia sẻ cân nặng của anh chỉ nhỉnh hơn 60 kg. Việc sút cân quá nhiều trong thời gian ngắn dẫn đến hệ quả tài tử bị suy dinh dưỡng, sức khỏe sa sút, dễ bị mệt tim khi làm việc quá lâu.

Dưới phần bình luận, một số đồng nghiệp, người hâm mộ đã bày tỏ cảm xúc trước thành quả tập luyện của Huỳnh Hiểu Minh. Tuy nhiên, nhiều ý kiến cũng nhận định ông xã Angelababy đang khá gầy dù cơ bụng hấp dẫn.

Người hâm mộ khuyên anh nên ăn uống nhiều hơn để thân hình thêm đầy đặn, cân đối. Ở những bức ảnh chưa qua chỉnh sửa, gương mặt nam diễn viên lộ rõ vẻ hốc hác, tiều tụy.

Bước sang tuổi 44, Huỳnh Hiểu Minh cẩn trọng hơn trong khâu lựa chọn kịch bản phim sau nhiều lần "ngã ngựa", gây ảnh hưởng nghiêm trọng đến danh tiếng.

Huỳnh Hiểu Minh bị nhận xét vẫn còn khá gầy. Ảnh: Weibo.

Năm 2020, vai diễn trong Liệt hỏa anh hùng (The Bravest) giúp anh được vinh danh "Ảnh đế" ở LHP Bách Hoa và Kim Kê lần thứ 33, lấy lại được phần nào lòng tin từ nhà sản xuất. Nam diễn viên cho biết đang dần rũ bỏ hình tượng nam thần hào hoa trên màn ảnh để hóa thân thành những vật "đời" hơn, có chiều sâu nội tâm.

Gần đây, Huỳnh Hiểu Minh vướng vào lùm xùm đời tư không đáng có, xoay quanh bà xã Angelababy và bạn gái cũ Lý Phi Nhi. Để chấm dứt những ồn ào, anh tuyên bố rút khỏi show Tỷ tỷ đạp gió rẽ sóng 2, chương trình người đẹp họ Lý làm thí sinh, còn tài tử đảm nhận vị trí MC. Quyết định của nam diễn viên khiến không ít người tiếc nuối vì anh đã làm rất tốt vai trò người "cầm trịch" trong mùa 1.