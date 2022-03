‘Cô bé đẹp nhất thế giới’ sau 16 năm nổi tiếng

Blondeau là cô gái đa tài. Cô diễn xuất trong bộ phim đầu tay Belle & Sebastian: The Adventure Continues (2015) và ra mắt dòng thời trang riêng, Heaven May, vào năm 2018. Nữ người mẫu cũng góp mặt trong 2 bộ phim sắp tới, Helvellyn Edge và The Loneliest Boy in the World dự kiến ​​phát hành trong năm nay, theo IMDB.