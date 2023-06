Cơ bắp của nam diễn viên Hàn tăng 20 kg vì vai diễn

Lee Joon Hyuk (1984) ra mắt vào tháng 1/2006 khi góp mặt trong MV của Typhoon. Một năm sau, sự nghiệp diễn xuất của anh bắt đầu với vai diễn trong First Wives Club. Năm 2019, nam diễn viên có bước chuyển mình ấn tượng khi thủ vai chính trị gia Oh Young Seok. Trong năm 2023, Lee Joon Hyuk hóa thân thành kẻ phản diện trong phim The Roundup: No Way Out. Bộ phim được đánh giá là "cứu" phòng vé Hàn Quốc. Ảnh: Nate.