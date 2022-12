Có bao nhiêu vi khuẩn ở phòng tập thể dục?

Nghiên cứu do FitRated thực hiện quan sát thấy các thiết bị như tạ, xe đạp tập thể dục và máy chạy bộ có hơn 1 triệu đơn vị hình thành khuẩn lạc.

Vi trùng trong phòng tập ẩn nấp trên các thiết bị có nhiều người chạm vào và các khu vực ẩm ướt. Ảnh: The Washington Post.

Dành thời gian để tập thể dục là một món quà lành mạnh để tặng cho chính bạn.

Theo Mayo Clinic, những lợi ích của việc tập thể dục đều đặn là giúp kiểm soát cân nặng, giảm nguy cơ mắc bệnh, cải thiện tâm trạng, giấc ngủ và mang lại cho bạn khoảng thời gian vui vẻ hơn.

Bên cạnh đó, điều mà nhiều người còn chủ quan khi đến phòng tập là bạn có thể phải tiếp xúc với rất nhiều vi khuẩn.

Vi trùng đang ẩn nấp ở mọi nơi

Tiến sĩ Mike Bohl, giám đốc Nội dung và Giáo dục Y tế, thành viên Hội đồng Chuyên gia Y tế của Eat This Not That chỉ ra: "Một điều đã xảy ra trong thời kỳ Covid-19 là mọi người nhận thức sâu sắc về cách bảo vệ bản thân để tránh bị ốm. Mọi người bắt đầu đeo khẩu trang, thực hiện giãn cách xã hội, sử dụng nhiều chất khử trùng tay hơn, lau sạch đồ đạc trước khi chạm vào và thực hiện các biện pháp khác để cố gắng giảm thiểu lượng vi trùng mà mọi người phải tiếp xúc".

Tuy nhiên, sự thật là vi trùng bao gồm vi khuẩn, virus và nấm có ở khắp mọi nơi và không có cách nào để mọi người tránh chúng hoàn toàn.

Các thiết bị ở phòng tập có hơn 1 triệu đơn vị vi khuẩn

Một nghiên cứu do FitRated thực hiện đã xem xét lượng vi khuẩn được tìm thấy trên thiết bị ở các phòng tập thể dục. Các nhà nghiên cứu đã đo "đơn vị hình thành khuẩn lạc". Họ quan sát thấy các thiết bị như tạ, xe đạp tập thể dục và máy chạy bộ có hơn 1 triệu đơn vị hình thành khuẩn lạc trên mỗi cm.

Điều này đáng lo ngại, nhưng tiến sĩ Mike Bohl chỉ ra: "Điều quan trọng là phải đặt con số này vào một khía cạnh khác. Vi khuẩn sống tự nhiên trong và trên cơ thể con người (điều này thường được gọi là hệ vi sinh vật của con người) và các ước tính hiện tại là có khoảng 1,5 nghìn tỷ vi khuẩn sống trên da".

Tiến sĩ Mike Bohl giải thích nghiên cứu đã phân loại 70% vi khuẩn mà họ phát hiện là "có khả năng gây hại". Một cá nhân có thể hoặc không thể bị bệnh do tiếp xúc với những vi khuẩn này. Nghiên cứu chủ yếu được xác định xem liệu vi trùng có xâm nhập vào cơ thể bạn hay không.

"Một trong những nhiệm vụ của da là hoạt động như một rào cản và ngăn vi trùng xâm nhập. Dù bạn chạm vào vi trùng bằng tay, không nhất thiết là chúng sẽ khiến bạn bị bệnh. Thay vào đó, vi trùng thường xâm nhập vào cơ thể thông qua vết thương hở hoặc vết loét, mắt hoặc màng nhầy bên trong miệng và mũi", tiến sĩ Mike Bohl cho biết thêm.

Người tập nên mang theo các thiết bị khử trùng để lau sạch các thiết bị mà bạn sử dụng. Ảnh: Cmmonline.

Vi trùng xuất hiện ở đâu trong phòng tập?

Vi trùng trong phòng tập chủ yếu xuất hiện trên "những vật dụng thường xuyên chạm vào" và những khu vực ẩm ướt. Điều này bao gồm tất cả thiết bị như máy móc, tạ, thảm tập và thiết bị hỗ trợ tim mạch.

Nếu bạn đang nghĩ đến việc đi tắm ở phòng tập, hãy lưu ý vi trùng đang hoành hành trong phòng thay đồ, phòng xông hơi và các khu vực thông nhau.

Tiến sĩ Mike Bohl cho biết: "Vi trùng cũng có thể được tìm thấy trong các vùng chứa nước như bồn nước nóng. Chúng tồn tại trong không khí, vì những người tập thể dục thường thở mạnh, nhanh hơn so với khi họ nghỉ ngơi".

Cách bạn giữ sức khỏe tại phòng tập

Cách tốt nhất là đảm bảo bạn và thiết bị bạn đang sử dụng hoàn toàn sạch sẽ. Bạn cần lau sạch thiết bị trước và sau khi sử dụng bằng chất khử trùng. Hầu hết phòng tập thể dục đều cung cấp khăn giấy, khăn lau khử trùng và bình xịt khử trùng ở nhiều địa điểm thuận tiện khác nhau để mọi người sử dụng.

Bạn hãy nhớ rửa và vệ sinh tay thường xuyên. Tất nhiên, rất khó để rửa sạch giữa mỗi lần tập luyện, vì vậy hãy sử dụng chất khử trùng và tuyệt đối không được chạm tay lên mặt.

Vi trùng bám trên tay bạn có thể không xâm nhập được qua da, nhưng nếu bạn thường xuyên chạm vào mặt, bạn có thể đưa vi trùng đến những nơi mà chúng có thể xâm nhập vào cơ thể, chẳng hạn mắt, mũi hoặc miệng.

Nếu phòng tập thể dục của bạn cho phép, bạn có thể cân nhắc mang theo một số thiết bị của riêng mình để sử dụng, chẳng hạn thảm tập. Bằng cách đó, bạn tránh sử dụng tấm thảm mà nhiều người khác đã chạm vào.

Bạn cũng nên mang theo dép để đi trong phòng thay đồ và phòng tắm, tốt nhất là dép xỏ ngón để hạn chế việc đi lại bằng chân trần gây nhiễm nấm chân.