Club ở Singapore giảm giá khi đưa vợ lẫn tình nhân tới hẹn hò dịp 14/2

Club Rich, một tụ điểm ăn chơi ở Singapore, đã tung ra chiêu trò tiếp thị gây sốc trong dịp Valentine 14/2: giảm giá 50% cho nam giới nếu họ dẫn cả vợ và người yêu đi cùng.

“Ngày Lễ Tình nhân này, Club Rich đang có chương trình giảm giá siêu sốc 50% trên tổng hóa đơn của bạn”, đại diện quán này đăng bài trên trang fanpage của mình vào ngày 5/2.

Bài viết cũng nói rõ rằng khách hàng nam phải mang theo vợ và “xiao san” (có nghĩa là tình nhân trong tiếng Trung) để được hưởng ưu đãi này, Insider đưa tin.

Club Rich Singapore còn có tên tiếng Trung là “Fu Er Dai” (phú nhị đại) - cái tên được dịch trực tiếp thành "thế hệ thứ hai giàu có", thuật ngữ thường được sử dụng để mô tả con cái của các gia đình lắm tiền nhiều của ở Trung Quốc.

Câu lạc bộ tọa lạc tại Middle Road, thuộc khu vực Bugis của Singapore, cách khu tiệc tùng chính của thành phố, Clarke Quay một quãng đường ngắn.

Theo giới thiệu trên trang Facebook, Club Rich có dàn DJ nổi tiếng đến từ châu Á, sàn nhảy và dịch vụ đa dạng.

Tụ điểm vui chơi này cũng quảng cáo chương trình khuyến mãi trên các trang TikTok và Instagram.

Không rõ club này dự định thực hiện xác minh tình trạng mối quan hệ của khách hàng như thế nào.

Club Rich Singapore đã nêu rõ trong các bài đăng trên mạng xã hội của mình về các điều khoản và điều kiện sẽ áp dụng cho chương trình khuyến mãi dịp Valentine.

Tuy nhiên, nhiều người coi đây chỉ là một chiêu trò để quán trở nên viral trên mạng xã hội. Thực tế, sẽ khó có vị khách nào dám thực hiện điều này, có nghĩa club sẽ không tốn chi phí.

Dù vậy, dân mạng vẫn tích cực đưa ra những thắc mắc hài hước xoay quanh quy định kỳ lạ.

“Có cần mang giấy đăng ký kết hôn xuống để xác minh là vợ không?”, một người dùng bình luận.

"Thế nếu mang theo cả chồng và bạn trai thì sao? Được giảm giá không?", một người theo dõi trên Instagram thắc mắc.

Nhiều bình luận còn hỏi liệu có thể mang "vợ cũ + vợ hiện tại" đi cùng để được giảm giá không.

Một số người bình luận trên trang Fanpage của club còn bày tỏ những thắc mắc khác, chẳng hạn liệu việc mang theo nhiều hơn một bạn gái hơn có giúp khách hàng quen được giảm giá mạnh hơn hay không.

Trong một bài đăng riêng trên Instagram, Club Rich Singapore cũng cho biết họ sẽ tặng "cocktail miễn phí" cho những phụ nữ độc thân.

