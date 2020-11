Cleopatra và những nhân vật được màn ảnh tái hiện nhiều lần

Nữ hoàng Elizabeth 2: Nữ hoàng Anh không chỉ là biểu tượng của vương Quốc Anh mà còn là cảm hứng bất tận của phim ảnh. Trước khi Olivia Colman (áo hồng bên phải) gây chú ý với The Crown, nhiều ngôi sao đã thể hiện thành công hình ảnh nữ hoàng quyền lực, trong đó có Helen Mirren trong The Queen (2006), Sarah Gadon ở A Royal Night Out (2015) và Penelope Wilton trong The BFG (2016).