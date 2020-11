CLB Sài Gòn khủng hoảng vì làm bóng đá nghiệp dư

16 trên tổng 28 cầu thủ CLB Sài Gòn đăng ký ở V.League 2020 chắc chắn rời đội bóng trong bối cảnh mùa giải mới chẳng còn bao lâu nữa là khởi tranh.

Thực sự, thông tin 16 cầu thủ CLB Sài Gòn ra đi như quả bom nổ trong làng bóng đá Việt Nam. Chưa từng có đội bóng nào trong lịch sử V.League chia tay ồ ạt như thế. Sự chia tay ấy khiến nhiều người đặt ra câu hỏi: "Thực chất, khẩu hiệu: We are One của CLB Sài Gòn có phải chỉ là lời nói đầu môi?".

Thường khi CLB xuống hạng, tình trạng cầu thủ bỏ chạy khỏi con tàu đắm sẽ xảy ra, bởi không ai lại từ bỏ khát vọng chơi ở hạng đấu cao nhất. Tuy nhiên, ngay cả một đội bóng đã xuống hạng như Quảng Nam cũng không gặp phải tình trạng "mất máu" như CLB Sài Gòn. Chắc chắn phải có uẩn khúc nào đó mới khiến CLB Sài Gòn chia tay nhiều cầu thủ đến thế.

Hàng loạt cầu thủ CLB Sài Gòn chia tay đội bóng sau mùa giải V.League 2020.

Cuộc tháo chạy của 16 cầu thủ

Chiều 11/11, thông tin loan ra với con số khoảng hơn 10 cầu thủ đã đủ khiến làng bóng rúng động. Vậy mà sau đó chưa đầy 24 giờ, con số chính thức lên tới 16 người, trong đó có cả 3 ngoại binh mà đáng kể nhất là Pedro Paulo và Geovane Magno, những người góp 18 bàn thắng cho CLB Sài Gòn ở mùa bóng qua.

Việc chia tay ngoại binh này không biết có phải hệ lụy của mối quan hệ ầm ĩ giữa CLB Sài Gòn và một nhà môi giới cầu thủ cách đây chưa lâu hay không, nhưng thực sự nó quá kỳ dị.

Các đội bóng thường có xu hướng giữ chân cầu thủ tốt nhất của mình và chỉ để họ ra đi nếu nhận được khoản phí chuyển nhượng thật cao. Đằng này, việc ngoại binh CLB Sài Gòn rời đội lại không mang về cho họ lợi ích tài chính nào trong bối cảnh dịch Covid-19 khiến chuyện tuyển mộ trở nên khó khăn hơn nhiều.

Với các nội binh, tình trạng ra đi của họ cũng lạ lùng không kém. Theo nguồn tin riêng, có những cầu thủ như Ngô Xuân Toàn, Bùi Trần Vũ, Nguyễn Nam Anh hết hợp đồng nhưng không được CLB đề nghị ký mới nên chủ động xin ra đi. Nhìn thấy cảnh ấy, những người còn một năm hợp đồng cũng chán nản, dẫn tới cuộc tháo chạy hàng loạt.

Tuy nhiên, đáng lưu ý hơn cả, có thông tin cho rằng lãnh đội CLB chủ động thanh lý hợp đồng với nhiều cầu thủ. Nếu thông tin này chính xác, có lẽ nào CLB Sài Gòn muốn tiến hành "thanh lý môn hộ" để nhổ tận gốc những gì còn dính dáng đến bầu Hiển ngày xưa?

Cầu thủ ghi bàn tốt nhất V.League 2020, bên cạnh Rimario Gordon, chia tay CLB Sài Gòn.

Cầu thủ chuyên nghiệp thực tế sẽ chỉ nghĩ đến màu áo mà họ đang phục vụ mà thôi, bất luận ai là chủ đi nữa. Dù họ có thể có cảm tình với cá nhân cụ thể nào đó ở đội bóng khác, đó cũng là chuyện riêng tư ngoài sân bóng, chắc chắn họ không bao giờ đưa nó xen vào chuyên môn.

Nếu ai đó ở CLB Sài Gòn thực sự có suy nghĩ cần "nhổ tận gốc" những dây dưa cũ với phía CLB Hà Nội, rõ ràng đó là suy nghĩ méo mó và thiếu bản lĩnh. Hy vọng, giới chức quản lý đội bóng không suy nghĩ theo suy luận này.

Thay máu có thành công?

Một nguồn tin cho biết các thành viên trong đội đang rỉ tai nhau rằng HLV Vũ Tiến Thành và cộng sự có kế hoạch đưa một loạt cầu thủ trẻ của PVF về thay thế và xây dựng làm nòng cốt của CLB Sài Gòn ở mùa giải mới. Nếu thông tin này là chính xác, chúng ta có quyền khẳng định đó là kế hoạch nghiệp dư của những người nghiệp dư.

Lứa trẻ có tài năng đến mấy cũng chưa thể làm quen ngay với độ khắc nghiệt của V.League. Mỗi CLB trên thế giới khi muốn đôn lứa trẻ lên bao giờ cũng sử dụng nhỏ giọt chứ không ồ ạt để vừa đảm bảo chất lượng đội bóng, vừa không để xảy ra nguy cơ tài năng bị thui chột.

Trong số những cầu thủ rời CLB Sài Gòn, 3 ngoại binh cùng Đức Lợi, Xuân Toàn, Quốc Phương và Hữu Sơn được coi là những trụ cột. Như vậy, đội hình chính thức của CLB Sài Gòn ở mùa giải 2021 sẽ có ít nhất 6 cầu thủ mới và việc họ có hòa nhập kịp hay không là câu hỏi cực lớn, khi từ nay tới ngày khởi tranh còn khoảng 2 tháng hơn.

Tính hiệu quả đến từ những thay đổi của HLV Vũ Tiến Thành bị đặt dấu hỏi.

Bài học HAGL thay máu đủ cho thấy V.League không phải chỗ cho những phép tính mơ hồ này. Hơn cả, lứa Công Phượng, Tuấn Anh, Xuân Trường của HAGL còn là tài năng thực sự. Lứa trẻ PVF mà CLB Sài Gòn định tuyển mộ về có năng lực ở đẳng cấp ấy không và có bản lĩnh chiến trận hơn hẳn đám trẻ nhà bầu Đức cách đây mấy năm hay không?

Chưa biết tương lai CLB Sài Gòn sẽ thế nào nhưng rõ ràng, nếu họ quyết sử dụng lứa trẻ của PVF để thay thế các trụ cột, đó sẽ là quyết định mạo hiểm của những người nghiệp dư. Nên nhớ, ông Vũ Tiến Thành đã rời V.League chuyên nghiệp quá lâu và cũng mới chỉ quay lại ở năm vừa rồi.

Một điều nữa cũng cần lưu ý là CLB Sài Gòn vốn mạnh miệng về việc sẽ làm bóng đá thật chuyên nghiệp, nhưng bản thân họ bây giờ vẫn chưa có lứa học viện nào ra hồn và vẫn phải dùng quân PVF thì chẳng hiểu cái sự chuyên nghiệp khác biệt ấy đến từ đâu. Khẩu hiệu "We are one" giờ đã trở thành "Chúng ta là một nhóm tháo chạy" mất rồi.

Làm bóng đá bằng niềm tin có nghĩa là phải đặt sự tin tưởng vào chính các cá nhân trong cùng tập thể. Sự ra đi ồ ạt này cho thấy ở CLB Sài Gòn chẳng còn tồn tại thứ niềm tin ấy. Hay là họ tin vào việc họ có thể tạo nên kỳ tích chấn động sau thay đổi này?