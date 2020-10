CLB Long An trước bước ngoặt xuống giải hạng Nhì

Đội Cần Thơ may mắn khi lịch thi đấu đưa Long An gặp Đồng Tháp, và một trong hai đội bóng này phải rớt hạng ở mùa giải 2020.

Giải hạng Nhất Quốc gia 2020 diễn ra vòng đấu cuối cùng ngày 30/10. Cả ba đội bóng ở miền Tây là Long An, Đồng Tháp và Cần Thơ chạy đua ở những vị trí cuối cùng của nhóm rớt hạng.

CLB Cần Thơ đang có 16 điểm, Đồng Tháp có 15 điểm còn Long An xếp chót bảng với 13 điểm. Về lý thuyết, đoàn quân của HLV Nguyễn Hữu Đang chưa chắc chắn rớt hạng, nhưng lịch thi đấu đẩy Long An với Đồng Tháp vào cuộc chiến một mất, một còn.

Long An có thể xuống chơi ở giải hạng Nhì nếu thua Đồng Tháp. Ảnh: Phan Đăng Huy.

Trận đấu giữa Long An với Đồng Tháp dù có kết quả thế nào, thì Cần Thơ cũng trụ hạng. Thực tế, đội bóng của HLV Nguyễn Hữu Đang chật vật từ đầu mùa. Nếu Long An và Đồng Tháp không phải đụng nhau ở lượt cuối, họ cũng khó lòng yên tâm đi Đắk Lắk.

Cần Thơ có mùa giải lục đục trên băng ghế huấn luyện. Lãnh đạo đội bóng đổi vị trí liên tục giữa hai ông Nguyễn Liêm Thanh và Nguyễn Hữu Đang. Cuối cùng, họ tính đưa trợ lý Anh Tuấn lên, nhưng ông này chưa đủ bằng cấp huấn luyện.

Họ có chiến thắng quan trọng trước Long An với tỷ số 2-1 hôm 25/10. Long An của HLV Phan Văn Giàu rơi vào thế khó khi phải thắng Đồng Tháp mới trụ hạng. Trận thắng gần nhất của họ là trước Tây Ninh hôm 21/10 sau chuỗi 6 trận thất bại và 3 trận hòa.

CLB Long An một thời tiền thân là Gạch Đồng Tâm Long An nay là dĩ vãng. Hậu duệ của những Minh Phương, Tài Em xuống hạng Nhì thì cũng chỉ tự trách mình. Bầu Thắng đã thôi đầu tư cũng như quan tâm đến sự phát triển của đội chủ sân Tân An.

Đối thủ Đồng Tháp của quyền HLV trưởng Nguyễn Anh Tông kịp thời lấy lại phong độ bằng 2 trận thắng gần đây. Họ đánh bại Cần Thơ 1-0 và đội Huế 3-0 để kịp thời thức tỉnh sau chuỗi 6 trận toàn hòa và thua. Cơ hội để Đồng Tháp ở lại giải hạng Nhất nhiều hơn.

Trận chung kết ngược giữa Long An với Đồng Tháp sẽ diễn ra lúc 15h30 trên sân Tân An ngày 30/10. Sau đó một ngày trên sân Quy Nhơn, Bình Định đón tiếp Phố Hiến trước cơ hội vô địch và thăng hạng. Đội Bà Rịa - Vũng Tàu sẽ phải thắng Khánh Hòa và chờ đối thủ hụt chân.

Bảng xếp hạng trước vòng đấu cuối giải hạng Nhất. Đồ họa: Minh Phúc.