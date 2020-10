CLB Long An chưa có kế hoạch trở lại V.League

Sau khi trụ lại hạng Nhất thành công, HLV Phan Văn Giàu của CLB Long An cho biết kế hoạch trước mắt của đội vẫn là chuẩn bị lực lượng cho mùa giải 2021.

"Do ảnh hưởng của dịch Covid-19, cầu thủ của tôi không đạt phong độ tốt. Một phần nữa, lực lượng của CLB Long An năm nay có nhiều cầu thủ trẻ. Để xây dựng tính kế thừa, một số trụ cột mùa trước đã ra đi", HLV Phan Văn Giàu chia sẻ về tình hình đội bóng sau khi mùa giải 2020 kết thúc.

Long An (đỏ) lách qua khe cửa hẹp để trụ lại giải hạng Nhất và chưa có kế hoạch quay về V.League sau khi mùa giải 2020 kết thúc. Ảnh: Quang Thịnh.

Trước câu hỏi về kế hoạch đưa đội bóng trở lại sân chơi đỉnh cao của bóng đá Việt Nam, thuyền trưởng CLB Long An cho biết lãnh đạo chưa đặt ra mục tiêu cụ thể: "Rút kinh nghiệm từ mùa giải năm nay, chúng tôi sẽ bổ sung thêm nhân sự cho năm tới. Trước mắt, CLB chưa có lộ trình hay mục tiêu lên chơi tại V.League".

Ở trận gặp Đồng Tháp, đối thủ cạnh tranh trực tiếp cho tấm vé trụ hạng, CLB Long Anh giành chiến thắng tối thiểu 1-0 nhờ bàn thắng của Ngô Hoàng Anh ở phút 43. Trong hiệp 2, đội khách Đồng Tháp được hưởng quả penalty nhưng Nguyễn Công Thành thực hiện không thành công.

Ông Giàu thừa nhận đội nhà giành chiến thắng nhờ may mắn. "Hôm nay, hai đội chơi đều tốt. Nếu Đồng Tháp có bàn gỡ từ quả penalty, chúng tôi sẽ gặp rất nhiều khó khăn. Nói chung, bóng đá là vậy, may mắn luôn là một phần trong chiến thắng", ông nói thêm.

Niềm vui của nhà cựu vô địch V.League khi thoát cửa xuống hạng. Ảnh: Quang Thịnh.

Ở vòng cuối giải hạng Nhất 2020, CLB Long An tiếp Đồng Tháp trên sân nhà trong thế đứng cuối bảng và kém 2 điểm so với đối thủ. Mùa giải năm nay, thầy trò HLV Phan Văn Giàu khởi đầu không tệ với 7 điểm sau 4 vòng. Tuy nhiên, chuỗi 9 trận liên tiếp không thắng khiến "Gạch" rơi vào khủng hoảng và phải tranh chấp vé trụ hạng ở vòng đấu cuối.

"Do lực lượng còn trẻ và chưa xây dựng được sự đồng đều, chúng tôi gặp nhiều khó khăn ở mùa giải năm nay. Điều may mắn là ở trong thời điểm khó khăn đó, các em bật dậy được và đưa đội bóng vượt qua", thuyền trưởng CLB Long An chia sẻ.

Với 16 điểm sau 16 vòng, nhà cựu vô địch V.League đứng áp chót giải hạng Nhất Quốc gia 2020 và đẩy Đồng Tháp xuống chơi tại hạng Nhì sau trận thắng 1-0 trên sân nhà chiều 30/10.