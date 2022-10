CLB Công An Nhân Dân thăng hạng V.League

CLB Khánh Hòa bị Long An gỡ 2-2 vào phút bù giờ, trong khi Công An Nhân Dân giành chiến thắng 2-1 trước Phố Hiến để có một trong hai suất lên hạng vào năm 2023.

Lê Minh Bình ăn mừng bàn thắng cùng đồng đội để giúp Công An Nhân Dân gần như cầm một suất thăng hạng. Ảnh: Ngọc Lê.

Chiều 24/10 trên sân Ninh Bình, Công An Nhân Dân (CAND) có 2 bàn thắng của do công của Lê Minh Bình từ quả sút 11 m ở phút 70 và cú dứt điểm quyết định của Trần Thanh Sơn ở phút 90+7. CLB Phố Hiến có bàn gỡ do công của tiền vệ Huỳnh Công Đến vào phút 86.

Bàn thắng của Thanh Sơn giúp CLB CAND thăng hạng trước một vòng đấu. Họ có 40 điểm khi bỏ đội thứ 3 là Quảng Nam 3 điểm và hơn đến hiệu số đến 15 bàn. Theo điều lệ, nếu hai đội bằng điểm nhau, CAND vẫn xếp trên nhờ hơn thành tích đối đầu trước Quảng Nam.

Trong khi chiều cùng ngày, thầy trò HLV Võ Đình Tân hành quân đến sân Tân An để tìm một chiến thắng trước Long An để thăng hạng sớm một vòng đấu. Điều đó được Hữu Khôi thể hiện ngay trong hiệp 1 bằng hai bàn thắng trong các phút 41 và 45.

Đội khách nhanh chóng có lợi thế và thoải mái tâm lý ở hiệp 2. Tuy nhiên, sai sót của Út Cường sau pha phạm lỗi trong vòng cấm đã giúp Long An nuôi hy vọng ngược dòng. Đoàn Hải Quân thực hiện thành công quả 11 m ở phút 55.

Cú đúp của Nguyễn Hữu Khôi không thể giúp Khánh Hòa thăng hạng sớm trên sân Long An. Ảnh: Quang Thịnh.

CLB Long An như được tiếp thêm sức mạnh sau bàn gỡ 1-2. Họ liên tục tạo ra cơ hội và đưa bóng vào lưới đội khách ở phút 75 nhưng không được công nhận. Trọng tài Trần Ngọc Nhớ cho rằng cầu thủ Long An đã phạm lỗi với thủ môn.

Sức ép dồn nén khiến các cầu thủ Khánh Hòa liên tục phải nằm sân và cần được chăm sóc y tế. CLB Long An dù đã an toàn trụ hạng vẫn sung sức thi đấu quyết liệt theo yêu cầu của HLV Nguyễn Anh Đức. Nỗ lực của họ được đền đáp ở phút 90+5.

Tiền vệ vào sân thay người Nguyễn Thanh Khôi dứt điểm trong vòng cấm địa. Bóng bay qua hàng loạt đôi chân của hậu vệ đội bóng áo trắng trước khi làm tung lưới thủ môn Trần Thế Kiệt. Khán giả Long An vỡ hòa với bàn gỡ nhiều cảm xúc.

CLB Khánh Hòa sẽ tự quyết suất thăng hạng còn lại ở vòng cuối khi tiếp Cần Thơ vào chiều 29/10. Nếu thầy trò ông Võ Đình Tân không thể có 3 điểm, cơ hội sẽ dành cho Quảng Nam.

Trong khi CAND giành một trong hai suất thăng hạng thì suất rớt hạng duy nhất vẫn phải chờ hết vòng 22 mới có thể biết được Phù Đổng, Đắk Lắk hay Bình Phước phải xuống giải hạng ba.