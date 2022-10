CLB Cần Thơ trụ hạng sớm 3 vòng đấu

Những nỗ lực cứu vãn đội bóng của lãnh đạo địa phương và cầu thủ đã kịp giữ CLB Cần Thơ ở lại giải hạng Nhất (V.League 2-2022) thêm một mùa giải.

CLB Cần Thơ có 23 điểm và trụ hạng sớm 3 vòng đấu. Ảnh: Dương Thu.

Tối 12/10, Cần Thơ có chiến thắng 2-1 trước đội khách Đắk Lắk. Hai bàn thắng của chủ nhà được ghi do công của Nguyễn Đức Cường (65') và Dương Văn An (79'). Đối phương gỡ lại một bàn từ chấm phạt đền vào phút 83.

Ba điểm có được ở vòng thứ 19 giúp Cần Thơ đạt 23 điểm. Họ sớm trụ hạng trước 3 vòng đấu khi bỏ xa đội cuối bảng là Bình Phước đến 11 điểm. CLB của HLV Lê Thanh Xuân chỉ có 12 điểm sau 19 vòng và đối diện nguy cơ rớt xuống hạng Nhì mùa giải 2023.

Trụ hạng sớm là tin vui với bóng đá Cần Thơ. Lãnh đạo địa phương và các cầu thủ nỗ lực vượt qua khó khăn khi bị nhà tài trợ giấu tên bỏ rơi giữa chừng. Tinh thần của đội bóng có lúc xuống đáy khi thua liên tục ba trận với 15 lần thủng lưới. Nhưng cuối cùng, họ vẫn trụ hạng sớm.

Khánh Hòa lấy ngôi đầu bảng và có cơ hội lớn để trở lại V.League 1. Ảnh: Quang Thịnh.

Chiến thắng của Cần Thơ ở lượt trận này đẩy Đắk Lắk vào cuộc đua trụ hạng song mã với Bình Phước. Hai đội chỉ cách nhau 2 điểm. Ba vòng đấu cuối sẽ quyết định ai là đội phải xuống chơi ở giải hạng Nhì.

Trong khi đó, ở top trên, CLB Khánh Hòa đòi lại ngôi đầu bảng từ đội Công An Nhân Dân sau chiến thắng 3-0 trên sân CLB Phù Đổng. Thầy trò HLV Võ Đình Tân có 36 điểm và thi đấu ít hơn một trận so với hai đội xếp sau là Phố Hiến (35 điểm) Công An Nhân Dân (34 điểm). Trận đá bù của Khánh Hóa chính là cuộc gặp Quảng Nam, đội có 33 điểm và vẫn còn khả năng tranh chấp suất thăng hạng.

Có đến 4 đội đang so kè 2 suất lên chơi V.League 1-2023. Ba vòng đấu cuối được dự đoán rất hấp dẫn. Đội nào tỏ rõ quyết tâm và may mắn hơn sẽ có cú nước rút thành công. Mùa giải năm nay có 2 suất thăng hạng và một suất rớt hạng, không có trận play-off.

Vòng 20, Quảng Nam sẽ tiếp Công An Nhân Dân vào ngày 15/10 ở Tam Kỳ. Đó là cuộc đụng độ đáng chú ý nhất. Năm cặp đấu còn lại diễn ra chung một ngày 16/10, trong đó, CLB Bình Phước tiếp Cần Thơ ảnh hưởng đến cuộc đua trụ hạng.

Bảng xếp hạng V.League 2-2022 sau 19 vòng đấu.