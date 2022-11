CLB Bình Dương khiếu nại VFF về vụ Đào Tấn Lộc

Liên quan đến quyết định của VFF về trường hợp cầu thủ Đào Tấn Lộc, CLB Bình Dương đã làm đơn để Ban giải quyết khiếu nại xem xét.

Trung vệ Đào Tấn Lộc kiện CLB Bình Dương vì bị trừ lương. Ảnh: NVCC.

Trao đổi với Zing sáng 16/11, Chủ tịch CLB Bình Dương, ông Hồ Hồng Thạch, xác nhận đội bóng đang chờ phán quyết của Ban giải quyết khiếu nại VFF nên không thể thực hiện theo yêu cầu trả lương cho trung vệ Đào Tấn Lộc theo công văn số 528 của VFF ký ngày 2/11.

"CLB không trừ lương cầu thủ Đào Tấn Lộc vì cậu ấy đi nghĩa vụ quân sự. Tấn Lộc bị trừ lương vì vi phạm quy chế của CLB. Việc cầu thủ Bình Dương được gọi đi khám sức khỏe là chuyện bình thường, ai cũng vậy xin phép và ban huấn luyện đều nắm", ông Thạch cho hay.

CLB Bình Dương cho rằng cầu thủ sinh năm 1998 nghỉ tập mà không thông báo với đội. Anh nghỉ tập từ 7/2 đến 15/3 mà không có lý do. Sau khi trở lại đội, CLB và Lộc đã làm việc hai buổi vào ngày 15/3 và 2/4. Trong hai buổi làm việc này, Lộc thừa nhận do không được đi tập huấn ở Vũng Tàu nên đã tự ý rời khỏi câu lạc bộ. Đáp lại, Bình Dương phạt Lộc chuyển xuống tập cùng đội dự bị, đồng thời trừ lương do vi phạm quy chế (nghỉ 5 buổi tập không lý do chính đáng).

Ban huấn luyện CLB Bình Dương đều biết Tấn Lộc được gọi đi nghĩa vụ quân sự. Ảnh: Quang Thịnh.

Sau đó, trung vệ Đào Tấn Lộc gửi đơn kiện lên VFF. Ngày 2/11, VFF đã ra quyết định xử lý vụ việc do cựu Tổng thư ký Lê Hoài Anh ký. VFF quyết định CLB Bình Dương phải hủy bỏ quyết định kỷ luật với Đào Tấn Lộc và trả đủ tiền lương từ tháng 4/2022 theo hợp đồng lao động số 5 cùng với khoản tiền lãi của số tiền lương trả thiếu được tính theo lãi suất tiền gửi không kỳ hạn cao nhất của các ngân hàng thương mại ở thời điểm hiện tại.

Cả hai bên Đào Tấn Lộc và CLB Bình Dương đều cho rằng họ không sai. CLB Bình Dương không hề biết cầu thủ này nghỉ vì đi nghĩa vụ quân sự (dạng dự bị) nên phạt anh theo quy chế. Trong khi đó, Tấn Lộc cho rằng ban huấn luyện đều biết việc này nên không cho mình tập luyện nữa và không cho đi tập huấn Vũng Tàu.

Ban giải quyết khiếu nại VFF sẽ phải làm việc để tìm ra mấu chốt trong sự việc này.

Tấn Lộc là sản phẩm của lò đào tạo trẻ CLB Bình Dương. Trung vệ sinh năm 1998 thi đấu theo dạng cho mượn ở Bình Định (2018), Bình Phước (2019). Anh thi đấu 4 trận cho Bình Dương ở mùa giải 2020 và 4 trận ở mùa giải 2021. Mùa giải 2022, anh không có cơ hội thi đấu.

