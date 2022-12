CL tới Việt Nam

CL vừa đến TP.HCM. Nữ ca sĩ sẽ biểu diễn tại phố đi bộ Nguyễn Huệ vào tối 31/12.

Chiều 30/12, nữ ca sĩ CL - cựu thành viên của nhóm nhạc đình đám 2NE1 - đã đến Việt Nam. Cô được chào đón nồng nhiệt khi di chuyển ra cửa sân bay Tây Sơn Nhất.

Trong vòng vây bảo vệ, nữ ca sĩ thu hút sự chú ý với phong cách thời trang cá tính. Cô diện đồ đen, đeo khẩu trang, kính râm và không quên vẫy tay chào người hâm mộ.

CL đã có mặt tại Việt Nam để chuẩn bị cho buổi biểu diễn ngày 31/12.

Sáng 31/12, CL sẽ có buổi gặp gỡ báo giới ở TP.HCM. Tối cùng ngày, nữ ca sĩ biểu diễn tại đêm nhạc đón Giao thừa được tổ chức tại phố đi bộ Nguyễn Huệ (TP. HCM). Sự kiện đang được đông đảo người hâm mộ Việt đón chờ.

Nhiều fan hâm mộ đã có mặt tại sân bay để chào đón nữ thần tượng.

Đây là lần thứ ba CL sang Việt Nam biểu diễn. Lần gần đây nhất, nữ ca sĩ xuất hiện cùng nhóm nhạc 2NE1 trong concert hồi tháng 8/2014. Trước đó là vào năm 2011 trong sự kiện Going together Concert in Vietnam with 2NE1. Sự xuất hiện lần này là sân khấu đầu tiên của CL tại Việt Nam sau khi hoạt động solo.

CL là tên tuổi lớn trong ngành giải trí Kpop. Cô có nhiều tài năng để hoạt động tốt với tư cách là nghệ sĩ solo và vai trò trưởng nhóm 2NE1. Nhiều người hâm mộ ngưỡng mộ cô vì phá vỡ khuôn mẫu nữ thần tượng Kpop điển hình. Sau khi 2NE1 tan rã, người hâm mộ bày tỏ sự nuối tiếc trước tài năng của nữ rapper nhưng chưa được khai phá hết.