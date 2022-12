CL sẽ biểu diễn ở phố đi bộ Nguyễn Huệ

Cựu thành viên 2NE1 cho biết trong lần trở lại Việt Nam lần này, cô cảm thấy hào hứng và mong chờ được cháy hết mình trước hàng nghìn khán giả.

Họp báo công bố ngôi sao quốc tế CL - cựu thành viên 2NE1 - đến Việt Nam trình diễn được tổ chức sáng 31/12. Nữ ca sĩ xuất hiện với trang phục đen ấn tượng và gương mặt được trang điểm kỹ.

Trở lại Việt Nam lần này, CL cảm thấy hào hứng và mong chờ được cháy hết mình trước hàng nghìn khán giả. Cô bày tỏ: "Bất kể có cơ hội nào gặp người hâm mộ, tôi phải nắm bắt cơ hội đó. Tôi rất yêu người hâm mộ của mình. Ngoài ra, đã lâu rồi tôi mới đến Việt Nam nên đây là trải nghiệm cực kỳ thú vị".

Nữ ca sĩ ấn tượng bởi sự đón chào nồng hậu từ đông đảo khán giả, thậm chí là từ tất cả người Việt mà cô gặp gỡ. Việt Nam là đất nước mến khách đối với CL, và sự sáng tạo từ người hâm mộ Việt không bao giờ khiến cô ngừng bất ngờ.

CL xuất hiện cá tính ở họp báo. Ảnh: BTC.

Theo CL, album mới nhất của cô mang tên Alpha (2021) mang tinh thần tự tin, bản lĩnh. Cô muốn truyền tải thông điệp đó đến người hâm mộ Việt. "Hy vọng chúng ta cùng ăn mừng cho những thành công, cố gắng trong năm 2022", giọng ca Lover Like Me nói thêm.

Trước câu hỏi của Zing về kế hoạch năm 2023, CL chia sẻ: "Chắc chắn tôi sẽ ra album trong thời gian tới và hy vọng nhận được sự ủng hộ của mọi người".

Tối cùng ngày, CL sẽ biểu diễn tại đêm nhạc đón Giao thừa được tổ chức tại phố đi bộ Nguyễn Huệ (TP. HCM). Ngoài CL, show còn có dàn nghệ sĩ Việt tham gia như Hà Anh Tuấn, Hoàng Thùy Linh, Tóc Tiên, Only C, Tăng Duy Tân...

Trước đó, chiều 30/12, CL đáp chuyến bay đến TP.HCM. Xuất hiện ở sân bay Tân Sơn Nhất, nữ ca sĩ thu hút sự chú ý với phong cách thời trang cá tính. Cô diện đồ đen, đeo khẩu trang, kính râm và không quên vẫy tay chào mọi người.

Đây là lần thứ 3 CL sang Việt Nam. Lần gần đây nhất, nữ ca sĩ xuất hiện cùng nhóm nhạc 2NE1 trong concert hồi tháng 8/2014. Trước đó là vào năm 2011 trong sự kiện Going together Concert in Vietnam with 2NE1. Sự xuất hiện lần này là sân khấu đầu tiên của CL tại Việt Nam sau khi hoạt động solo.

CL đến TP.HCM vào chiều 30/12. Ảnh: BTC.

CL tên thật Lee Chae Rin, sinh năm 1991. Cô là rapper, ca nhạc sĩ nổi tiếng người Hàn Quốc. Bắt đầu ra mắt công chúng vào năm 2009 với tư cách trưởng nhóm 2NE1 cùng Park Bom, Dara, và Minzy, CL nhận được sự yêu mến của khán giả trong nước và quốc tế khi phá vỡ khuôn mẫu nữ thần tượng Kpop điển hình.

Năm 2017, nhóm tan rã, CL chuyển sang hoạt động solo. Các sản phẩm âm nhạc gây tiếng vang của cô có thể kể đến như Hello Bitches, The Baddest Female, Lover Like Me, Doctor Pepper, Tia a Cherry, Chuck...

Ngày 31/12, tờ Newsen đưa tin Hyoyeon (thành viên nhóm SNSD) xuất hiện tại Sân bay Quốc tế Incheon ở Unseo-dong, Jung-gu, Incheon để tới Việt Nam biểu diễn. Nữ ca sĩ tham gia sự kiện âm nhạc diễn ra cùng ngày tại Hà Nội. Sự kiện còn có sự góp mặt của Thu Minh, JustaTee, Blacka…