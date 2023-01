CL đăng ảnh mừng năm mới ở Việt Nam

CL biểu diễn tại phố đi bộ Nguyễn Huệ tối 31/12/2022. Sau đó, nữ ca sĩ đăng ảnh lên trang cá nhân để đón chào năm mới.

Ít giờ sau màn trình diễn tại phố đi bộ Nguyễn Huệ, TP.HCM, CL chia sẻ hình ảnh mừng năm mới tại Việt Nam lên trang cá nhân. Nữ ca sĩ bày tỏ niềm hạnh phúc khi được đông đảo khán giả Việt Nam ủng hộ. Cựu thành viên nhóm 2NE1 cũng đăng video ghi lại cảnh đám đông chen chúc ở phố đi bộ Nguyễn Huệ để xem cô và nhiều nghệ sĩ khác biểu diễn trong thời khắc đếm ngược chờ năm mới.

Trong đêm nhạc đêm 31/12/2022, CL biểu diễn các ca khúc nổi tiếng của cô và nhóm nhạc 2NE1 như Spicy, Hwa, The Baddest Female, Can't Nobody, Star, I Don't Care, Hello B*tches... CL trình diễn sung sức, hết mình và được khán giả cổ vũ cuồng nhiệt.

Tuy nhiên, chi tiết gây tranh cãi trong chương trình là khi CL không thể hiện ca khúc I Am The Best. Đây là bài hát làm nên tên tuổi của nhóm nhạc 2NE1 và cũng là tiết mục cuối cùng trong show diễn. Khán giả mong đợi nữ ca sĩ tái hiện sân khấu kinh điển của 2NE1. Tuy nhiên, ban tổ chức chỉ bật ad-libs (âm tiết, phần thêm thắt xen giữa các câu) theo nhạc gốc được thu từ trước trong khi CL hoàn toàn buông mic.

CL đăng hình tại Việt Nam.

Vấn đề trên gây tranh cãi. Nhiều khán giả bày tỏ sự thất vọng khi CL không thể hiện bản hit trên. Tuy nhiên, không ít người theo dõi đêm nhạc cho rằng tiết mục I Am The Best bắt đầu sát giờ đếm ngược. Ca khúc được phát khoảng 16 giây thì đếm ngược bắt đầu do đó, CL không biểu diễn. Trong khi đó, số khác cho rằng đây là kịch bản của chương trình.

CL tên thật Lee Chae Rin, sinh năm 1991, là rapper, ca nhạc sĩ nổi tiếng người Hàn Quốc. Cô ra mắt năm 2009 với tư cách trưởng nhóm 2NE1. CL nổi tiếng với khả năng rap ấn tượng và phong cách cá tính.

Trở lại Việt Nam lần này, CL cảm thấy hào hứng và mong chờ được cháy hết mình trước hàng nghìn khán giả. Cô bày tỏ: "Bất kể có cơ hội nào gặp người hâm mộ, tôi phải nắm bắt cơ hội đó. Tôi rất yêu người hâm mộ của mình. Ngoài ra, đã lâu rồi tôi mới đến Việt Nam nên đây là trải nghiệm cực kỳ thú vị".