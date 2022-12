Civic và Ertiga Hybrid bất ngờ lọt nhóm xe bán ế

7. Honda Civic - 53 xe. Mất hơn 70% doanh số so với tháng trước đó, Honda Civic trở thành cái tên gây bất ngờ nhất khi xuất hiện trong danh sách này. Chỉ bán được 53 xe cũng là thành tích kém nhất của Civic kể từ đầu năm và là lần thứ hai doanh số tháng của mẫu sedan hạng C này tụt xuống dưới 100 xe. Nguồn hàng chưa ổn định được cho là lý do khiến Honda Civic phải xuất hiện trong nhóm 10 xe bán chậm nhất. Hiện, Honda Civic có giá niêm yết trong khoảng 730-870 triệu đồng.