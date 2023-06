Ciao Cafe Nguyễn Huệ sắp mở cửa trở lại sau 4 năm

Ciao Cafe từng khiến nhiều người tiếc nuối khi đóng cửa vào năm 2019. Quán sắp mở lại đúng vị trí ở số 74 Nguyễn Huệ quen thuộc trước đây.

Ciao Cafe sắp mở cửa trở lại ở phố đi bộ Nguyễn Huệ (quận 1) sau 4 năm đóng cửa. Theo ghi nhận của Tri Thức Trực Tuyến, mặt bằng tại số 74 Nguyễn Huệ đang được quây lại sửa chữa chờ ngày đón khách.

Trên một group về nhân sự ngành F&B, một bài đăng cũng khẳng định Ciao Cafe đã quay trở lại và thương hiệu này đang tìm kiếm các vị trí như trợ lý quản lý, giám sát ca, nhân viên phục vụ.

Ciao Cafe sáng ngày 5/6 vẫn đang được sửa chữa chờ ngày mở cửa. Ảnh: Diệu Thanh.

Năm 2019, nhiều người tiếc nuối khi Ciao Cafe thông báo đóng cửa. Trước đó, Ciao Cafe từng là điểm đến yêu thích của các khách hàng trẻ. Rất nhiều người đến đây để check in chụp ảnh với mặt tiền quán có màu vàng nổi bật cùng với những khung cửa được sơn đỏ.

Bên trong, không khí của Ciao Cafe sang trọng trong từng vật dụng, gam màu gỗ trầm và ánh đèn vàng ấm áp. Nơi đây phục vụ thực khách những bữa ăn mang phong cách phương Tây.

Năm 2007, nhờ ca khúc đình đám buổi sáng ở Ciao Cafe do Hà Anh Tuấn thể hiện, quán càng được nhiều người đưa vào danh sách "must try" khi đến TP.HCM.