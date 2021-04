Chuyến xuyên Việt đáng nhớ của 140 bạn trẻ

Nhóm sinh viên Khoa Du lịch trường Đại học Kinh tế quốc dân vừa có một chuyến đi dọc đất nước để trải nghiệm văn hóa, ẩm thực và những điều hấp dẫn tại mỗi vùng miền.

Với sự đồng hành của Vietravel, 140 bạn trẻ của Khoa Du lịch đã có nhiều kỷ niệm đáng nhớ, cũng như tích lũy hành trang tri thức sau chuyến đi.

Hành trình đi dọc đất nước

Với những người trẻ lớn lên giữa “thế giới phẳng”, dịch chuyển và du lịch là cơ hội để làm giàu trải nghiệm. Trong chuyến xuyên Việt này, các bạn trẻ đã cùng đi qua những cung đường mới, trải nghiệm nhiều thành phố xinh đẹp của Việt Nam.

Trên hành trình xuyên Việt ấy, 140 thành viên đã được nhìn ngắm Nha Trang nắng vàng biển xanh, ghé thăm tháp Bà Po Nagar cổ kính giữa đất trời. Dừng chân tại Đà Nẵng, các bạn tận hưởng một thành phố trẻ với bãi biển trải dài cát trắng. Cảm xúc được nối dài khi những người trẻ đến với Tuy Hòa, Quy Nhơn hoang sơ, hay Đà Lạt rạng rỡ ngày đầu xuân.

Khám phá vẻ đẹp Việt Nam qua hành trình đi dọc đất nước mang đến những trải nghiệm mới mẻ.

Hành trình được nhóm sinh viên lựa chọn dài 9 ngày 8 đêm. Bên cạnh những địa danh Đà Nẵng, Nha Trang, Quy Nhơn, Đà Lạt…, các bạn được dừng chân ở các vùng đất di sản như Huế, Quảng Bình, Quảng Trị, Nghệ An…

“Du lịch xuyên Việt dành cho người trẻ thường gắn với khái niệm ‘phượt’ - những chuyến đi có phần kém an toàn qua góc nhìn của mình. Khi biết trường tổ chức đi xuyên Việt qua một đơn vị du lịch uy tín, gia đình mình hoàn toàn an tâm và ủng hộ. Mình cảm thấy rất an toàn khi mọi dịch vụ đều được đơn vị lữ hành lo liệu”, Thảo Ly chia sẻ.

Lựa chọn tour xuyên Việt từ các đơn vị lữ hành là cơ hội để người trẻ trải nghiệm du lịch an toàn.

Không chỉ Thảo Ly, những người bạn đồng hành với cô đều cảm thấy hài lòng với chuyến đi đầy trải nghiệm. “Xuyên Việt không bắt buộc phải rong ruổi dài ngày tới mọi miền đất nước trong một lần, mà có thể tự do lựa chọn đi lần lượt một trong 7 cung đường để nán lại ngắm nhìn và hiểu hơn về những nơi mình đặt chân qua”, Thảo Ly nói thêm.

Nhận lại kỷ niệm và hành trang tri thức

So với thế hệ trước, những người trẻ gen Y, Z mang trong mình đam mê phiêu lưu, khám phá những điều mới mẻ. Đây là một trong những nguyên nhân khiến thói quen du lịch của người trẻ có chiều hướng thay đổi. Không bó mình trong trung tâm đô thị, họ thích phiêu lưu trên những cung đường mới để trải nghiệm nhiều điều thú vị, nhận về kỷ niệm cũng như hành trang tri thức.

Với những người trẻ như Thảo Ly, điều đọng lại sau mỗi chuyến đi có lẽ là những câu chuyện sinh động và kỷ niệm đáng nhớ.

Chuyến đi của 140 bạn trẻ có những ngày nắng đến chói mắt tại Nha Trang, có những ngày mưa dông, những buổi hoàng hôn buông trên bờ biển Quy Nhơn hay những sáng tinh mơ săn bình minh ở Đà Lạt.

Gắn kết tình bạn qua hành trình dọc đất nước.

Chuyến xuyên Việt không chỉ để lại những ký ức vui vẻ mà còn giúp họ thêm hiểu và yêu văn hóa và lịch sử nước nhà. Từ góc độ là sinh viên Khoa Du lịch, họ đã có cơ hội nhận về nhiều kiến thức, trải nghiệm thực tế phục vụ cho ngành học. Những điều lý thú trên hành trình dọc đất nước sẽ trở thành hành trang hữu ích cho công việc tương lai của họ.