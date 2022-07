Chuyến xe chở niềm vui đến mảnh đất Bình Dương

Tỉnh Bình Dương là địa điểm tiếp theo mà chuyến xe Fami vui vẻ ghé đến, tiếp nối hành trình đưa nguồn dinh dưỡng lành đến với bà con nơi đây.

Rời An Giang, điểm đến tiếp theo của chuyến xe Fami vui vẻ chính là thành phố Thuận An, tỉnh Bình Dương. Có mặt tại Trung tâm Bồi dưỡng Chính trị thành phố Thuận An vào ngày 6/7, vượt qua thời tiết mưa to không thuận lợi, chuyến xe vui vẻ Fami đã được bà con đón nhận trong tình cảm chân thành, ấm áp.

Ấm áp nghĩa tình tương trợ

Tại buổi gặp gỡ, 330 hộ gia đình, trẻ em, phụ nữ có hoàn cảnh khó khăn, người khuyết tật… đã được nhận mỗi hộ một phần quà là 3 tháng uống sữa Fami, tương đương gần 1.000 thùng sữa được trao tặng miễn phí. Đây là hoạt động ý nghĩa do Vinasoy kết hợp với Hội Liên hiệp Phụ nữ thành phố Thuận An tổ chức, với mong muốn đưa nguồn dinh dưỡng tốt lành, hỗ trợ chăm lo sức khỏe đến những hoàn cảnh đặc biệt khó khăn trên thành phố.

330 hoàn cảnh đặc biệt khó khăn tại Thuận An đã nhận được quà tặng sữa đậu nành Fami miễn phí.

Chú Hồ Thanh Tùng - Chủ tịch Hội Người mù thành phố Thuận An - cảm động nói: “Do tai nạn, bệnh tật, hậu quả của hai cuộc kháng chiến, toàn thành phố Thuận An có 98 người mù, chủ yếu là các cô bác già yếu. Đại diện hội người mù của thành phố, tôi xin được bày tỏ lòng biết ơn sâu sắc đến Fami đã giúp người khuyết tật như chúng tôi có thêm sức khỏe để vươn lên trong cuộc sống”.

Còn cô Đặng Thị Phước (khu phố Trung, phường Vĩnh Phú, thành phố Thuận An) chia sẻ: “Tôi cũng như các hộ có hoàn cảnh khó khăn rất vui khi nhận được sự tương trợ này từ Fami. Chúc công ty ngày càng phát triển bền vững, tiếp tục tổ chức các công tác thiện nguyện nhiều hơn nữa”.

Những thùng sữa Fami mang niềm vui đến rất nhiều hoàn cảnh khó khăn.

Chị Trần Thị Thu Thuỷ - Thành ủy viên, Chủ tịch Hội Liên hiệp Phụ nữ thành phố Thuận An - cho biết: “Hội phụ nữ rất vinh dự làm cầu nối để kết nối yêu thương từ Công ty Sữa đậu nành Việt Nam Vinasoy đến với tất cả trẻ em, phụ nữ, hộ dân nghèo có hoàn cảnh khó khăn trên địa bàn. Chúng tôi xin gửi lời cảm ơn sâu sắc đến công ty vì những hoạt động đặc biệt ý nghĩa đến với cộng đồng”.

Ngày vui tưng bừng bên chuyến xe Fami

Bên cạnh hoạt động trao tặng sữa miễn phí, chuyến xe vui vẻ Fami còn chở nguồn dinh dưỡng lành đến với nhiều địa điểm tại Bình Dương, được bà con nơi đây đón tiếp nồng nhiệt. Tại mỗi điểm chuyến xe vui vẻ ghé đến, đông đảo người dân đã đến trải nghiệm sản phẩm mới là Fami nguyên chất vị sữa dừa thơm béo và vị đường đen ngọt thanh. Ai cũng hồ hởi với hương vị mới, bên cạnh các vị đậu nành truyền thống quen thuộc.

Đông đảo người dân đến trải nghiệm vị sữa mới, tham gia chơi game nhận quà.

Cùng với đó, các hoạt động chơi game vui nhận quà chất, ưu đãi lớn khi mua sản phẩm, cùng phần quà đặc biệt trị giá đến 7 triệu đồng khi tham gia trò chơi hoặc mua hàng tại chuyến xe đã thu hút rất nhiều người tham dự. Vừa được chơi game vừa nhận quà bất ngờ, niềm vui cứ thế nhân lên mãi trên mỗi chặng đường chuyến xe ghé qua.

Hành trình của chuyến xe Fami vui vẻ chỉ còn một điểm đến nữa trước khi tạm khép lại, chuẩn bị cho những chuyến đi mới vì cộng đồng trên mọi miền đất nước, góp sức hỗ trợ dinh dưỡng cho đồng bào còn khó khăn. Sau Long An, Đồng Tháp, An Giang và Bình Dương, trạm cuối của hành trình ý nghĩa lần này sẽ dừng chân tại Đồng Nai từ 14/7 đến 17/7. Trên mỗi chặng đường đi qua, Fami nói riêng và Công ty Sữa đậu nành Việt Nam Vinasoy vẫn sẽ tiếp tục mang nguồn dinh dưỡng lành đến với người dân địa phương, lan tỏa những giá trị tốt đẹp, tinh thần tương thân tương ái, cũng như nhân rộng niềm vui và tình yêu thương đến mọi người.