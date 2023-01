Chuyện xấu xí của gia đình sao tuyển Mỹ và huấn luyện viên bị tung hê

Mẹ của cầu thủ bóng đá Mỹ Giovanni Reyna mới đây thừa nhận rằng bà đã chia sẻ thông tin với Liên đoàn bóng đá Mỹ (USSF) về việc huấn luyện viên Gregg Berhalter đá vợ tương lai của ông hơn 31 năm trước.

Tiết lộ đã thúc đẩy một cuộc điều tra vào tháng trước, và huấn luyện viên Berhalter hôm 3/1 nói rằng ông đã bị hăm dọa và tống tiền.

Người đại diện của Giovanni Reyna đã thay mặt bà Danielle Reyna nói rằng bà rất buồn về những bình luận của ông Berhalter liên quan đến Gio Reyna sau khi đội tuyển Mỹ bị loại khỏi giải đấu ở Qatar, theo Washington Post.

Trước đó, trong bài phỏng vấn khi kết thúc World Cup 2022, ông Berhalter nói rằng một trong số 26 cầu thủ Mỹ dự giải đấu suýt bị gạch tên trước ngày khai mạc. Ông nói: "Ở World Cup vừa qua, chúng tôi có một cầu thủ rõ ràng không đáp ứng được kỳ vọng cả trong và ngoài sân cỏ".

Ông cũng được cho là đã hạn chế việc thi đấu của cầu thủ này, cũng chính là Gio Reyna.

Bà Danielle Reyna sau đó cho biết đã liên hệ với Giám đốc thể thao của USSF Earnie Stewart. “Tôi muốn cho ông ta biết rằng tôi rất phẫn nộ khi Gio bị đặt vào một vị trí khủng khiếp như vậy, và cá nhân tôi cảm thấy bị phản bội bởi hành động của một người mà gia đình tôi coi là bạn bè trong nhiều thập kỷ”.

Bà cũng nói rằng những phân trần của ông Berhalter hôm 3/1 - liên quan đến việc ông bị tố đá vợ tương lai khi họ còn là sinh viên năm nhất tại Đại học Bắc Carolina (UNC) - đã được nói giảm nhẹ đi đáng kể so với sự việc thật sự khi đó.

Danielle (Egan) Reyna và Rosalind (Santana) Berhalter - vợ của huấn luyện viên Gregg Berhalter - từng là bạn cùng phòng tại UNC và đồng đội.

Trong tuyên bố của mình, bà Reyna cho biết bà Berhalter là “bạn thân”, và rằng bà “đã hỗ trợ cô ấy vượt qua chấn thương tâm lý sau đó”.

“Sau đó, tôi phải mất một thời gian dài để tha thứ và chấp nhận Gregg. Cuối cùng, cả hai người họ và các con của họ trở thành một phần quan trọng trong cuộc sống của gia đình tôi. Tôi đã mong muốn và mong đợi ông ấy có thái độ trân trọng tương tự với Gio. Đây là lý do mọi chuyện hiện tại rất đau đớn và khó khăn”, bà Reyna kể lại.

Chồng của bà Danielle Reyna, Claudio Reyna, là cựu đội trưởng đội tuyển quốc gia Mỹ, cũng từng là đồng đội của ông Berhalter tại câu lạc bộ và đội bóng trường trung học ở New Jersey. Họ cũng từng cùng làm gia 2 mùa World Cup và vẫn là bạn thân trong nhiều năm. Ông Reyna thậm chí còn là phù rể của ông Berhalter trong đám cưới.

Trong một tuyên bố hôm 4/1, ông Claudio Reyna nói: “Tôi ủng hộ vợ tôi, Danielle, và tuyên bố của cô ấy. Tôi cũng rất khó chịu với những bình luận của Gregg về Gio sau khi Mỹ bị loại khỏi World Cup, và tôi cũng đã khiếu nại với Earnie Stewart vào ngày 11/12, yêu cầu ông ấy ngăn chặn bất kỳ bình luận nào khác tương tự”.

Rạn nứt xảy ra vào đúng thời điểm USSF đang xem xét quyết định có nên ký hợp đồng mới với ông Berhalter hay không. Hợp đồng trước đó của ông đã hết hạn vào cuối tháng 12/2022.

Ông Stewart, từng cùng tham dự World Cup với cả ông Berhalter và ông Reyna, cho biết ông Berhalter “vẫn đang được xem xét” trở lại làm huấn luyện viên.

Ông cũng nói rằng mình “rất hài lòng” với đội tuyển trong 4 năm ông Berhalter dẫn dắt, và “mong chờ đến năm 2026”.

Khi được hỏi liệu việc ông Berhalter ở lại có ảnh hưởng đến việc Gio Reyna tham gia các kỳ tập huấn trong tương lai hay không, ông Stewart nói: “Tôi không thấy có bất kỳ vấn đề gì trong tương lai đối với bất kỳ cầu thủ nào khi khoác áo đội tuyển quốc gia”.

Gio Reyna, tiền vệ của câu lạc bộ Borussia Dortmund của Đức, không bình luận về tình huống này.

Ông Stewart gọi sự rạn nứt giữa nhà Berhalter và nhà Reyna là “khoảng thời gian không mấy vui vẻ”.

Chủ tịch USSF Cindy Parlow Cone lặp lại mô tả của ông Stewart.

“Đây không phải là thời điểm tích cực cho bóng đá ở đất nước này và cho đội tuyển nam quốc gia của chúng ta”, bà nói. “Đây là thời gian khó khăn cho các gia đình liên quan. Tôi chỉ hy vọng chúng ta có thể nhanh chóng tìm ra giải pháp cho vấn đề này và tiến lên phía trước”.

Những khúc mắc mới nhất xảy ra một ngày sau khi ông Berhalter và vợ đưa ra tuyên bố thừa nhận rằng ông đã đá vào chân bà vào năm 1991. Họ đã kết hôn được 25 năm và có 4 người con. Trong tuyên bố, họ nói rằng một cá nhân đang cố gắng “hạ gục ông ấy” khỏi vị trí huấn luyện viên đội tuyển Mỹ.

USSF sau đó nói rằng họ đã thuê một công ty luật để điều tra. “Bóng đá Mỹ lên án bạo lực dưới bất kỳ hình thức nào và xem xét rất nghiêm túc những cáo buộc đó”.

USSF cũng cho biết kể từ khi vụ việc của ông Berhalter được tiết lộ, “đã có những cá nhân bên ngoài tổ chức có hành vi không phù hợp nhắm vào nhiều thành viên trong đội ngũ nhân viên của chúng tôi”. USSF nói đã mở rộng cuộc điều tra cả những khía cạnh đó.

Ông Claudio Reyna, hiện là Giám đốc thể thao của Austin FC, đã phủ nhận việc có liên quan đến hành vi không phù hợp nhắm vào ông Berhalter hoặc các thành viên của đội.

“Khi ở Qatar, tôi đã chia sẻ sự thất vọng của mình về trải nghiệm World Cup của con trai tôi với một số người bạn thân, trong đó có ông Stewart và ông Brian McBride (Tổng giám đốc đội tuyển quốc gia Mỹ). Tuy nhiên, tôi chưa bao giờ đe dọa bất kỳ ai và cũng sẽ không bao giờ làm như vậy”, ông nói.

Danielle Reyna cho biết bà đã gọi cho ông Stewart vào tháng trước sau khi những bình luận của ông Berhalter ở New York được công khai.

“Tôi nói với Earnie rằng tôi nghĩ thật bất công khi Gio - vốn đã xin lỗi vì hành động thiếu chín chắn trong thời gian thi đấu của mình - vẫn bị kéo xuống vũng bùn, trong khi Gregg đã được tha thứ vì làm điều gì đó tồi tệ hơn nhiều ở cùng độ tuổi”, bà nói.

“Nhiều người đã ném đá Gio trên mạng xã hội do những bình luận của Gregg và tôi không biết khi nào điều này sẽ dừng lại. Tôi chỉ muốn Earnie giúp đảm bảo rằng sẽ không có cuộc tấn công vô cớ nào khác nhằm vào con trai tôi. Tôi nghĩ rằng cuộc trò chuyện của chúng tôi sẽ được giữ bí mật. Vào thời điểm đó, tôi không nghĩ rằng bất cứ điều gì tôi nói đều có thể dẫn đến một cuộc điều tra”.

“Tôi muốn nói rõ rằng tôi không yêu cầu sa thải Gregg, tôi không đưa ra bất kỳ lời đe dọa nào và tôi không biết gì về bất kỳ nỗ lực tống tiền nào. Tôi rất tiếc vì thông tin này đã bị công khai và tôi rất tiếc vì mình đã đóng một vai trò nào đó có thể khơi lại vết thương trong quá khứ”.

Kỳ World Cup đầy bất ngờ

World Cup 2022 đang được giới chuyên môn đánh giá là một trong những kỳ Cúp Thế giới đáng xem nhất lịch sử với dấu ấn đậm nét từ các đại diện châu Á và nhất là châu Phi. Một trong những bất ngờ tương tự từng được viết trong cuốn The official history of FIFA World Cup, xuất bản năm 2019