Chuyện vui về những 'mọt sách'

Hài hước, tràn ngập tình yêu sách, "Trông sách đoán người" là một món quà hoàn hảo cho các mọt sách ở mọi lứa tuổi.

Ấn phẩm Trông sách đoán người. Ảnh: W.B.

“Tôi sẽ không bao giờ phán xét sách vở qua hình bìa. Tuy vậy, gáy sách lại là chuyện khác. Vậy nên nếu bạn mời tôi đến chơi, hãy đề cao cảnh giác. Khi đã cơm no rượu say, chơi đùa thỏa thích, hát hò đủ kiểu… tôi sẽ lẻn đi. Và đằng kia, trong căn phòng yên tĩnh… Tôi sẽ trông sách đoán người”. Đó là tình huống mà những người yêu sách thường gặp, được tái hiện trong cuốn Trông sách đoán người.

Chúng ta được học đọc từ khi còn bé. Năm tháng trôi qua, nhất là khi rời ghế nhà trường, chúng ta rời bỏ những cuốn sách để tìm đến niềm vui mới. Tuy vậy, cũng có một số người trong chúng ta đắm chìm trong thế giới sách vở. Họ gìn giữ sách, thu thập sách, trang trí bằng sách, chất đống sách, tích trữ sách, lấy cảm hứng từ sách và coi sách gần như những vật thiêng liêng.

Tôn vinh văn hóa và sự cuồng nhiệt của những người yêu sách, Grant Snider đã thực hiện cuốn Trông sách đoán người. Đây là một tuyển tập truyện tranh vui nhộn 132 trang, khám phá tính ham đọc sách dưới mọi hình thức cũng như tình yêu viết và đọc.

Trích nội dung sách. Ảnh: W.B.

Ngôn từ và nghệ thuật của tác giả đánh trúng tâm lý của bất kỳ ai phải rời khỏi sách khi bạn đang đọc mà có khách hoặc không thể đặt cốc cà phê xuống bàn khi tâm trí đang say sưa với tiểu thuyết, lịch sử, hồi ký, kinh điển và tự truyện… Những người đọc sách sẽ tìm thấy mình trong các tình huống của cuốn sách. Đây là một món quà hoàn hảo cho các mọt sách ở mọi lứa tuổi.

Là một người ham đọc, tác giả thú nhận một cách hài hước: “Tôi yêu sách vở. Tôi đọc sách trong các buổi hội hè. Tôi dùng bất cứ thứ gì để đánh dấu sách. Tôi lẫn lộn sách vở với thực tại, hư cấu với thực tế. Tôi trộm sách của các con mình. Tôi thích ngửi sách cũ”.

Grand Snider được biết tới với cuốn sách Hình hài của ý tưởng. Ông vốn là một bác sĩ chỉnh nha và một họa sĩ minh họa, người tạo ra trang Incidental Comics. Các mẩu truyện tranh của ông từng được đăng trên tờ Kansas City Star, New York Times, New Yorker, và trong tuyển tập The Best American Comics.