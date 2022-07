Chuyên viên hiệu ứng: 'Marvel là khách hàng tệ nhất'

Nhiều tài khoản mạng xã hội, tự nhận là chuyên viên VFX (kỹ xảo vi tính) từng làm việc với Marvel, tố hãng phim bóc lột, đưa yêu cầu vô lý.

Hãng phim Marvel, trực thuộc Disney, nổi tiếng với dòng phim siêu anh hùng nhiều kỹ xảo, là nơi khai sinh của những hình tượng màn ảnh như Iron Man, Captain America, Thor... Hãng phim nhận nhiều lời khen từ khán giả, song cũng chịu các phản ứng trái chiều từ phía đội ngũ nhân viên.

Vũ trụ Điện ảnh Marvel giới thiệu nhiều siêu anh hùng đến với đại chúng. Ảnh: Marvel.

Vừa qua trên diễn đàn Reddit, phân khúc dành riêng cho các nghệ sĩ kỹ xảo (VFX artist) bình luận, tài khoản Independent-Ad419 lập khung trò chuyện mang tên "Tôi thực sự phát bệnh và mệt mỏi khi làm việc với Marvel".

Tài khoản phẫn nộ: "Marvel là xưởng phim có phương pháp sản xuất và quản lý VFX tồi tệ nhất hiện nay. Họ không bao giờ sửa kịp phần hình ảnh cho mỗi chương trình, cho tới khi show đã chiếu quá nửa. Các nghệ sĩ hình ảnh làm việc cho phim Marvel chắc chắn không được trả lương xứng đáng với khối lượng công việc mà họ bỏ ra".

Ở phần bình luận, samvfx2015 chia sẻ: "Hồi còn làm Thor, họ yêu cầu tôi phải nộp sớm bản hoàn chỉnh của một phân đoạn từ trước hạn giao bài đến 2-3 tuần". Mickeymoomo viết: "Tôi từ chối thực hiện phim điện ảnh hay truyền hình của Marvel. Thật không may, họ đang là khách hàng lớn nhất của chúng tôi. Chúng tôi được yêu cầu thực hiện hàng tấn lựa chọn khác nhau, vì họ rất hay đổi ý".

Thor: Love and Thunder (2022) là phim có nhiều cảnh hành động cần kỹ xảo vi tính. Ảnh: Marvel.

Những nghệ sĩ VFX buộc phải làm việc với Marvel cho biết cách vận hành của hãng phim không cải thiện sau nhiều năm. "Tôi làm việc gần 3 năm với Marvel. Chào mừng đến với bảy tầng địa ngục", một tài khoản ẩn danh nhận xét. Người dùng khác thì cho rằng thời điểm họ từng làm việc với Marvel là "một hố đen của sự mất ngủ và thói ăn uống nghèo nàn".

Đây không phải là lần đầu xưởng phim bị tố bóc lột nhân công. Cách đây 3 tháng, cũng trên Reddit, khi một nghệ sĩ VFX bày tỏ tiếc nuối vì lỡ mất cơ hội làm việc cùng Marvel. Hầu hết bình luận lúc bấy giờ là: "Không đáng đâu"

Tài khoản RANDVR viết: "Tôi làm ba dự án Marvel nối tiếp nhau, phải dạy từ 5:30, cực kỳ căng thẳng. Tôi không muốn tiếp tục nữa". Raistlinuk đồng tình: "Tôi mất hơn 6 tháng để chấm dứt cơn đau lưng do loạt phim WandaVision gây nên".

Hình ảnh của WandaVision - loạt phim riêng về nhân vật Scarlet Witch (Elizabeth Olsen đóng). Ảnh: Marvel.

Lúc này Mickeymoomoo cũng bình luận: "Có lẽ Marvel là nơi bạn sẽ được chứng kiến những người trưởng thành và ném màn hình máy tính vì quá áp lực. Tôi nhiều lần gục ngã. Là một khách hàng tồi, điểm cộng duy nhất của Marvel là khoản tiền lương cực cao".

Hiện tại, chưa có cáo buộc pháp lý nào đối với lãnh đạo Marvel. Nhắc đến Marvel Studios, khán giả nhớ ngay đến một Vũ trụ Điện ảnh có tuổi đời 14 năm, với 29 phim điện ảnh và 7 phim truyền hình chiếu trên nền tảng Disney +. Trong năm 2022, Marvel ra mắt hai phim điện ảnh là Doctor Strange In the Multiverse of Madness và Thor: Love and Thunder - vừa ra mắt ngày 8/7 tại Mỹ.