Chuyện về những người hồi sinh nhịp đập trái tim

Xây dựng, phát triển ngành tim mạch bắt kịp thế giới là lối đi gian khó ghi dấu chân PGS.TS.BS Phạm Nguyễn Vinh, BS.CKII Huỳnh Ngọc Long và TS.BS Nguyễn Anh Dũng nhiều thập kỷ qua.

Dù cách biệt tuổi đời và tuổi nghề, PGS.TS.BS Phạm Nguyễn Vinh, BS.CKII Huỳnh Ngọc Long và TS.BS Nguyễn Anh Dũng lại gắn bó với nhau vì khát khao xây dựng trung tâm chăm sóc sức khỏe tim mạch toàn diện hàng đầu khu vực tại Bệnh viện Đa khoa Tâm Anh TP.HCM.

Nơi ‘hồi sinh trái tim’ tại Bệnh viện Đa khoa Tâm Anh Trung tâm Tim mạch Hệ thống Bệnh viện Đa khoa (BVĐK) Tâm Anh chăm sóc, điều trị toàn diện, chuyên sâu các bệnh lý tim mạch cho người lớn và trẻ em.

5 thập kỷ đặt nền móng cho Siêu âm tim

Bước chân vào trường y khoa từ năm 1964, cũng thời điểm cả nước còn chìm trong bom đạn, chàng sinh viên Phạm Nguyễn Vinh thấm thía nỗi đau của người mắc bệnh tim bởi không đủ thiết bị chẩn đoán, điều trị. Ngành tim mạch thuở sơ khai với tâm thanh cơ động đồ, nghiệm pháp gắng sức với xe đạp lực kế, thông tim ống nhỏ… chỉ là số ít ký ức khắc sâu trong tâm trí PGS.TS.BS Phạm Nguyễn Vinh sau 5 thập kỷ khoác áo blouse trắng.

Năm 1991, PGS.TS.BS Phạm Nguyễn Vinh là một trong những bác sĩ Việt Nam đầu tiên được cử sang Pháp để tiếp cận nền y học hiện đại, trong đó có kỹ thuật siêu âm tim. Theo PGS.TS.BS Phạm Nguyễn Vinh, siêu âm tim đã cứu sống hàng triệu trẻ em Việt Nam mắc bệnh tim bẩm sinh, điển hình là tứ chứng Fallot. Nhờ kỹ thuật siêu âm tim, những em bé không may mắc bệnh này được bác sĩ chẩn đoán chính xác trước mổ, giúp tối ưu hiệu quả điều trị.

Với mong muốn nhân rộng kỹ thuật này, PGS.TS.BS Phạm Nguyễn Vinh mở lớp dạy siêu âm tim đầu tiên ở Viện Tim TP.HCM, thu hút hàng trăm bác sĩ từ khắp mọi miền đất nước về tham dự.

Hơn 50 năm qua, PGS.TS.BS Phạm Nguyễn Vinh đã truyền dạy kiến thức siêu âm tim cho hơn 5.000 học trò là bác sĩ, sinh viên trường y. Ông cũng thực hiện hàng trăm cuốn sách, bài viết, nghiên cứu khoa học giá trị, được xuất bản cũng như đăng trên nhiều tạp chí y học trong nước và quốc tế. Đây là di sản đồ sộ góp phần đặt nền móng và phát triển ngành tim mạch Việt Nam, đồng thời là cẩm nang cho nhiều thế hệ y bác sĩ.

Là “người thầy của những người thầy” trong lĩnh vực tim mạch, bên cạnh tấm gương hết lòng vì người bệnh, PGS.TS.BS Phạm Nguyễn Vinh còn truyền lại tinh thần tuyệt vời cho thế hệ bác sĩ tương lai - niềm say mê học hỏi. Bởi với ông, ngoài những trang y văn, bệnh nhân là người thầy lớn nhất.

Tại Trung tâm Tim mạch, BVĐK Tâm Anh TP.HCM, PGS.TS.BS Phạm Nguyễn Vinh thường nhắn nhủ với các bác sĩ trẻ “được làm việc tại đây là điều may mắn và tự hào”. Bởi sự đầu tư về cơ sở vật chất và nhân lực tại Bệnh viện Tâm Anh gần như đáp ứng trọn vẹn kỳ vọng của ông về một “siêu bệnh viện” tim mạch hàng đầu phía nam: Điều trị chuyên sâu cho trẻ mắc bệnh tim bẩm sinh từ trong bào thai; thực hiện kỹ thuật can thiệp tim, mạch; điều trị bệnh tim bẩm sinh người lớn; chăm sóc sức khỏe tim mạch toàn diện cho trẻ sơ sinh đến trưởng thành, người cao tuổi.

Ở tuổi 75, người thầy đáng kính ấy vẫn dồi dào năng lượng, tiếp tục vun đắp Trung tâm Tim mạch tại BVĐK Tâm Anh TP.HCM thành nơi chăm sóc, điều trị bệnh tim mạch chuyên sâu hàng đầu cho người dân khu vực phía nam.

3 thập kỷ mở đường cho ngành tim mạch can thiệp

Triết lý “Đã là thầy thuốc thì phải học cả đời” của PGS.TS.BS Phạm Nguyễn Vinh như thấm nhuần trong tư tưởng của hàng nghìn sinh viên y khoa, bác sĩ nhiều thế hệ, trong đó có BS.CKII Huỳnh Ngọc Long.

“Trong y học, có những sai sót mà bác sĩ không còn cơ hội sửa chữa, nhất là lĩnh vực can thiệp tim mạch. Đó là lý do tôi tâm niệm một khi trở thành bác sĩ, cả đời phải học”, bác sĩ Long trầm tư.

Trở thành một trong 3 bác sĩ Việt Nam đầu tiên được cử đi đào tạo kỹ thuật thông tim can thiệp tại Bệnh viện Broussais & HEGP (Paris, Pháp) là bước ngoặt lớn để BS.CKII Huỳnh Ngọc Long bắt tay vào xây dựng phòng thông tim can thiệp đầu tiên của Việt Nam ở Viện Tim TP.HCM. BS.CKII Huỳnh Ngọc Long cũng tham gia đào tạo và chuyển giao kỹ thuật thông tim cho 25 bệnh viện tại TP.HCM, An Giang, Tiền Giang, Đồng Nai, Bình Dương, Bình Định…

Gặp lại người thầy PGS.TS.BS Phạm Nguyễn Vinh tại BVĐK Tâm Anh TP.HCM, bác sĩ Huỳnh Ngọc Long tiếp tục được “truyền lửa” để bắt tay xây dựng Trung tâm Can thiệp mạch quy mô hàng đầu phía Nam trong cương vị Giám đốc Trung tâm Can thiệp mạch.

Nhằm mang lại hiệu quả điều trị tối ưu cho người bệnh, BS.CKII Huỳnh Ngọc Long cùng cộng sự thực hiện thường quy các kỹ thuật thông tim can thiệp phức tạp như chụp mạch vành với lượng thuốc cản quang tối thiểu an toàn cho bệnh nhân suy gan, suy thận mạn; can thiệp qua đường động mạch quay ở cổ tay giúp bệnh nhân giảm đau, có thể đi lại ngay sau can thiệp; đặt stent kích thước lớn giảm nguy cơ tái hẹp...

Hơn 30 năm theo đuổi ngành can thiệp tim mạch, cứu sống hàng nghìn bệnh nhân nhưng BS.CKII Huỳnh Ngọc Long lại kiệm lời khi nói về bản thân. Trong những cuộc trò chuyện với đồng môn, lớp bác sĩ trẻ, thậm chí tại buổi hội thảo quốc tế, vị chuyên gia đầu ngành tim mạch can thiệp luôn say sưa nói về sự tiến bộ của nền y học nước nhà, ưu điểm của bệnh viện nơi ông đang làm việc. Ông lý giải những điều này mang lại nhiều lợi ích cho người bệnh tim tại Việt Nam.

“Niềm tự hào của đội ngũ bác sĩ can thiệp mạch tại BVĐK Tâm Anh là tỷ lệ biến chứng vỡ mạch máu, dị ứng thuốc cản quang, rớt stent, nhiễm trùng, tử vong… đến nay là 0%”, bác sĩ Long nói.

Một trong những yếu tố giúp Trung tâm Can thiệp mạch BVĐK Tâm Anh giữ vững “con số kỳ tích” là tuân thủ nghiêm ngặt quy trình hội chẩn theo tiêu chuẩn class 1 của thế giới và đầu tư thiết bị, máy móc hàng đầu châu Á. BVĐK Tâm Anh là đơn vị đầu tiên tại Việt Nam trang bị hệ thống chụp mạch can thiệp số hóa xóa nền (DSA) Philips Azurion Robotic Ceiling FlexArm treo trần hiện đại. Với cánh tay robot xoay 360 độ tích hợp hệ thống IntraSight ứng dụng trí tuệ nhân tạo (AI) thực hiện siêu âm lòng mạch (IVUS) và đánh giá sinh lý lòng mạch (iFR/FFR), các bác sĩ có thể thực hiện thủ thuật can thiệp tim mạch chính xác, hiệu quả.

Suốt khoảng thời gian gắn bó với BVĐK Tâm Anh, BS.CKII Huỳnh Ngọc Long không ngừng nỗ lực xây dựng một trung tâm can thiệp mạch toàn diện. Đây là nơi bệnh nhân được điều trị mọi lúc, chăm sóc sức khỏe tối ưu và không phân biệt giàu nghèo.

“Hiện các kỹ thuật can thiệp tại bệnh viện Tâm Anh đã được thanh toán bảo hiểm y tế, hỗ trợ một phần chi phí điều trị cho bệnh nhân. Đồng thời, chúng tôi tiếp tục cập nhật kỹ thuật mới nhằm tối giản hóa quá trình điều trị và tối ưu chi phí cho bệnh nhân. Khi những rào cản kinh tế được gỡ bỏ, tinh thần của người bác sĩ như tôi nhẹ nhàng hơn”, bác sĩ Long tâm sự.

3 thập kỷ “sửa lỗi” hàng vạn trái tim

Quần áo ướt đẫm mồ hôi, bàn tay nhăn nheo vì đeo găng liên tục 6-10 giờ là những điều TS.BS Nguyễn Anh Dũng thường xuyên nếm trải. Gần 30 năm theo nghề y, gắn bó với lĩnh vực Phẫu thuật Tim mạch - Lồng ngực, không ít lần vị chuyên gia phải “chạy đua với tử thần”, phẫu thuật cho người bệnh dưới áp lực thời gian và tỷ lệ chính xác gần như tuyệt đối.

“Những cuộc mổ phức tạp có thể kéo dài đến 10 tiếng. Với những trường hợp sau mổ, tim bệnh nhân còn yếu, không thể đảm bảo chức năng bơm máu, cả ê-kíp phải ngồi chờ trong phòng mổ 6-7 tiếng để tim phục hồi bằng máy. Có lẽ những tháng ngày vất vả khiến tôi thêm yêu công việc cứu người”, bác sĩ Dũng bày tỏ.

Gần 3 năm tu nghiệp tại Pháp trước khi về Việt Nam cống hiến cho ngành phẫu thuật tim, bác sĩ Dũng nhận định hệ thống y tế nước ta không thua kém nước bạn về công nghệ - thiết bị và trình độ chuyên môn, nổi bật là Hệ thống BVĐK Tâm Anh.

Đồng hành cùng Trung tâm Tim mạch, BVĐK Tâm Anh TP.HCM từ ngày đầu thành lập trong vai trò Trưởng khoa Phẫu thuật Tim mạch - Lồng ngực, TS.BS Nguyễn Anh Dũng đánh giá cao tầm nhìn của chủ đầu tư trong thiết lập nền móng nhân lực và xây dựng vật lực bài bản. Bệnh viện có “bộ khung” chuyên gia tim mạch hàng đầu TP.HCM cũng như cả nước với gần 50 bác sĩ đầu ngành, trong đó có PGS.TS.BS Phạm Nguyễn Vinh, BS.CKII Huỳnh Ngọc Long, ThS.BS Nguyễn Minh Trí Viên…

Một trong những yếu tố quyết định sự thành công của ca phẫu thuật tim, lồng ngực, mạch máu là công nghệ và kỹ thuật. Tại bệnh viện Tâm Anh, tất cả trang thiết bị máy móc được trang bị toàn diện, nổi bật là hệ thống chẩn đoán, siêu âm từ các hãng lớn như Philips, GE, Fujifilm…

Với hệ thống trang thiết bị và công nghệ hàng đầu thế giới, TS.BS Nguyễn Anh Dũng cùng ê-kíp bác sĩ Phẫu thuật Tim mạch - Lồng ngực đang áp dụng thường quy các kỹ thuật điều trị tiên tiến như phẫu thuật bắc cầu mạch vành ít xâm lấn, phẫu thuật thay van tim đường mổ nhỏ, phẫu thuật nội soi lồng ngực cắt u phổi, phẫu thuật mạch máu ít xâm lấn, phẫu thuật nội soi sửa các dị tật lồng ngực, kỹ thuật hybrid - kết hợp phẫu thuật và can thiệp…

“Chúng tôi may mắn được đầu tư máy móc hiện đại để thực hiện nhiều kỹ thuật tiên tiến giúp bệnh nhân giảm đau, mau hồi phục, xuất viện sớm. Mục tiêu của đội ngũ y bác sĩ bệnh viện Tâm Anh là tiến tới mổ tim bằng robot trong thời gian tới”, bác sĩ Dũng khẳng định.

Với tài năng và nhiệt huyết, vị "thuyền trưởng" PGS.TS.BS Phạm Nguyễn Vinh cùng các cộng sự đã xây dựng Trung tâm Tim mạch, BVĐK Tâm Anh TP.HCM thành đơn vị chăm sóc sức khỏe tim mạch toàn diện cho người dân Việt Nam.