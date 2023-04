Chuyên trang Zing Lifestyle thay đổi logo

Từ tháng 4, chuyên trang Lifestyle của Zing News áp dụng logo mới. Bộ nhận diện này đại diện cho tinh thần cũng như bước thay đổi từ năm 2023.

Logo mới tiếp nối phong cách typography collage (chắp nối các ký tự từ nhiều nguồn tư liệu) phóng khoáng, tự do tương tự bản gốc. Mỗi ký tự mang một phong cách riêng, tượng trưng cho những khía cạnh khác nhau của đời sống giới trẻ như thời trang, công việc, mỹ thuật và tình yêu.

Từng ký tự có tạo hình riêng biệt, nhưng vẫn được kết nối đồng điệu về màu sắc, khoảng cách, thể hiện cho sự đa dạng sở thích, mối quan tâm cùng lúc hiện diện trong suy nghĩ của độc giả Gen Z.

So với phiên bản trước đây, logo mới được trau chuốt điệu đà hơn để phù hợp với định hướng thiên về chủ đề thời trang, làm đẹp của năm 2023.

Bên cạnh các nội dung khác nhau thuộc các lĩnh vực theo giấy phép, chuyên trang cũng đầu tư các nhóm chủ đề theo hashtag.

Theo đó, độc giả có thể theo dõi bài viết thông qua #Style (Phong cách thời trang), #Beauty (Làm đẹp), #Money (Tài chính cá nhân), #Work (Việc làm), #Love (Tình yêu) và #Smart Choice (Tiêu dùng thông minh).

Trong đó, #Style được đẩy mạnh, là nơi cập nhật xu hướng thời trang trong nước và thế giới cũng như tư vấn trực tiếp đến từ các nhà thiết kế thời trang hàng đầu. #Beauty sẽ tập trung vào việc gợi ý các trào lưu trang điểm, làm tóc, chăm sóc ngoại hình.

Với lợi thế nền tảng báo chí kỹ thuật số, chuyên trang cho ra mắt loạt series mới như Make Over Me (làm đẹp cùng chuyên gia), A Night Out (Đi chơi tối cùng người nổi tiếng), The First (Lần đầu trải nghiệm) và Là gì? (Giải mã teencode của Gen Z)...

Cùng với đó, các show Podcast, một trong những sản phẩm đa nền tảng được Lifestyle tập trung phát triển, cũng sẽ trở lại với #Solo (Người trẻ sống một mình tại đô thị), #How2Money (Tư vấn tài chính cá nhân), 2027 Podcast (Văn hóa công nghệ và hành vi tiêu dùng, sử dụng thiết bị hiện đại)... cùng nhiều chủ đề mới mẻ, hấp dẫn.

Trong gần 2 năm phát triển, chuyên trang Lifestyle gây ấn tượng bởi cân bằng yếu tố nội dung nhanh chóng, chính xác cùng hình thức trực quan, hiện đại và dẫn đầu xu hướng.

Chuyên trang được trình bày trên cả giao diện máy tính và điện thoại, hướng tới mong muốn tối ưu hóa trải nghiệm của Gen Z - nhóm độc giả sẽ thay đổi cách tiếp cận tin tức từ báo chí, định hình xu hướng truyền thông tương lai.

Tháng 11/2022, chuyên trang Lifestyle đoạt giải Bạc ở hạng mục “Best Lifestyle or Sports Site” (Trang tin về Lifestyle hoặc Thể thao tốt nhất) tại Giải thưởng Asian Digital Media Awards 2022 trong nhóm cơ quan truyền thông vừa và nhỏ do Hiệp hội Báo chí và Nhà xuất bản Tin tức Thế giới (WAN-IFRA) khu vực châu Á.