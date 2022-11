Chuyên trang Lifestyle của Zing News đoạt giải thưởng báo chí WAN-IFRA

Chuyên trang Lifestyle của Zing News được trao giải Bạc trong khuôn khổ Giải thưởng Truyền thông Số châu Á năm 2022 của WAN-IFRA.

Ngày 3/11, trong khuôn khổ Giải thưởng Asian Digital Media Awards 2022 trong nhóm cơ quan truyền thông vừa và nhỏ do Hiệp hội Báo chí và Nhà xuất bản Tin tức Thế giới (WAN-IFRA) khu vực châu Á tổ chức tại Singapore, chuyên trang Lifestyle do Zing News phát triển đoạt giải Bạc ở hạng mục “Best Lifestyle or Sports Site”.

Các dự án được trao giải cùng hạng mục năm nay gồm các sản phẩm của The Straits Times (giải Vàng chung cuộc và giải Bạc chung cuộc), Tatler Asia (giải Vàng nhóm đơn vị truyền thông vừa và nhỏ).

Ông Trần Quốc Huy (áo đen, đứng giữa), Phó tổng thư ký Tòa soạn, đại diện nhóm xây dựng chuyên trang Lifestyle, nhận giải thưởng.

Bà Prieto-Romualdez, CEO Tập đoàn Inquirer (Philippines) kiêm thành viên ban lãnh đạo WAN-IFRA, và ông Kaythaya Maw, Giám đốc kỹ thuật (CTO) của SPH Media - sở hữu các cơ quan truyền thông lớn của Singapore bao gồm Straits Times - trao giải cho ông Trần Quốc Huy, Phó tổng thư ký Tòa soạn, đại diện nhóm xây dựng chuyên trang Lifestyle.

Năm 2020, bà Prieto-Romualdez được bổ nhiệm vào hội đồng quản trị của Hiệp hội Báo chí và Nhà xuất bản Tin tức Thế giới (WAN-Ifra), một tổ chức cam kết bảo vệ quyền hoạt động truyền thông độc lập của các nhà báo và nhà xuất bản.

Đại diện nhóm xây dựng chuyên trang, ông Trần Quốc Huy, cho biết: “Lifestyle kết hợp giữa nền tảng sản phẩm, công nghệ và định hướng phát triển nội dung cho người trẻ của Zing News".

"Chúng tôi muốn mang tới những thông tin hữu ích về phong cách sống cho nhóm độc giả mới, đặc biệt là Gen Z. Họ là những người thay đổi cách tiếp cận dòng tin từ báo chí, định hình xu hướng truyền thông tương lai", ông Quốc Huy chia sẻ thêm.

Chuyên trang Lifestyle kết hợp giữa nền tảng sản phẩm, công nghệ, hướng tới nhóm độc giả Gen Z.

Chuyên trang Lifestyle được xây dựng để cung cấp cho độc giả các nội dung về lối sống hiện đại và văn hóa tiêu dùng văn minh. Người đọc có thể tiếp cận thông tin trên nhiều lĩnh vực, thông qua các hashtag #Style (phong cách), #Money (Tiền bạc), #Work (Việc làm), #Love (Tình yêu), #Living (Không gian sống), #Smart Choice (Tiêu dùng thông minh).

Với cách trình bày hiện đại, nội dung trẻ trung, thông tin hữu ích, sản phẩm được thiết kế trên cả phiên bản máy tính và di động để tối ưu hóa trải nghiệm của độc giả.

Đây là thành quả từ sự kết hợp giữa đội ngũ phóng viên, biên tập viên cùng nhóm phát triển sản phẩm - những người chăm chỉ, táo bạo, yêu thích thử thách nhưng luôn duy trì sự cân bằng và lành mạnh trong cuộc sống.

Trước đó, hai sản phẩm của Zing News được trao giải vàng ở các hạng mục về ảnh báo chí trong khuôn khổ giải thưởng năm 2022 của WAN-IFRA châu Á.

Năm 2021, trang cập nhật tình hình phòng chống dịch Covid-19 do Zing News phát triển đoạt giải Bạc cho nhóm cơ quan thông tấn quy mô vừa và nhỏ tại cuộc thi 2021 cũng do WAN-IFRA châu Á tổ chức.

Thành lập từ năm 1948, mạng lưới của WAN-IFRA đến nay gồm 3.000 cơ quan xuất bản tin tức và công nghệ, cùng 60 hiệp hội báo chí thành viên ở 120 quốc gia và vùng lãnh thổ. WAN-IFRA có trụ sở ở Pháp và Đức, cùng văn phòng ở Singapore, Ấn Độ và Mexico.

Một số cơ quan thông tấn Việt Nam từng đoạt giải ở các cuộc thi do WAN-IFRA khởi xướng gồm Thông tấn xã Việt Nam, báo điện tử Vietnam Plus, VnExpress, báo Thanh Niên.