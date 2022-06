Chuyện tình yêu đồng giới ở showbiz

Khi họ gặp nhau ở thành phố New York vào năm 2004, Neil Patrick Harris tưởng David Burtka không phải là người đồng tính nhưng lại hoàn toàn bị anh mê hoặc. Họ trở nên thân thiết hơn trong những lần gặp gỡ sau đó. "Tôi yêu David trước khi anh ấy thoải mái nói ra điều đó. Tôi nhớ mình đã nói, 'Anh nghĩ là anh yêu em' và anh ấy nói, 'Thật là tuyệt nhưng đó không nhất thiết là những gì anh muốn nghe', Harris nói với tạp chí Out vào năm 2012. Tuy nhiên, diễn viên David Burtka là người đã cầu hôn ở góc phố nơi họ gặp nhau, tạp chí Out đưa tin. Họ kết hôn vào năm 2014 và hiện có một cặp song sinh với nhau. Ảnh: Dbelicious.