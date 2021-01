Chuyện tình nổi tiếng giới học thuật của tác giả đoạt Pulitzer

Đằng sau những thành công của Will Durant là sự góp mặt của vợ ông, người luôn ủng hộ và là trợ thủ đắc lực, có đóng góp quan trọng trong các tác phẩm của mình.

Will Durant giành được giải Pulitzer danh giá cho tác phẩm phi hư cấu vào năm 1968 cho tập 10 trong bộ Lịch sử văn minh thế giới (The story of civilization). Bộ sách kinh điển Lịch sử văn minh thế giới là công trình để đời, nổi tiếng nhất của tác giả tài hoa này.

Lịch sử văn minh thế giới được xem như bộ sách về lịch sử của các nền văn minh phổ biến nhất thế giới, mô tả chúng theo từng thời đại khác nhau, trải dài suốt 2.500 năm lịch sử nhân loại.

Cuộc gặp gỡ với “Ariel”

Will Durant sinh năm 1885 tại Mỹ. Sau khi tốt nghiệp trường dòng Saint Peter, ông có một thời gian làm báo, sau đó là giảng viên tiếng Latinh, tiếng Pháp và tiếng Anh tại Đại học Seton Hall.

Năm 26 tuổi, Will Durant trở thành giáo viên của trường thực nghiệm giáo dục tự do Ferrer Modern - nơi ông gặp được tình yêu của cuộc đời mình, bà Ariel Durant.

Bà Ariel tên thật là Ida Kaufmann, là một nữ sinh của trường Ferrer Modern và là học trò của Will Durant. Tình yêu nảy nở, Will Durant đã kết hôn với cô gái kém mình 13 tuổi.

Ida Kaufmann sinh ra tại Nga và cùng gia đình chuyển tới định cư tại Mỹ năm 1900. “Ariel” là cái tên thân thương mà chồng bà đặt cho. Will Durant gọi bà như vậy “bởi bà ấy rất mạnh mẽ, dũng cảm như một cậu bé và cũng nhanh nhẹn tinh nghịch như một người tí hon”. Sau khi được Will Durant gọi bằng cái tên thân thương ấy, bà đã chính thức đổi tên mình thành “Ariel”.

Ariel chính là cái tên thân thương mà Will Durant dành tặng cho vợ mình. Ảnh: Grand Lodge of British Columbia and Yukon.

Luôn bên nhau trên con đường học thuật

Năm 32 tuổi, Will Durant nhận bằng tiến sĩ triết học và làm trợ giảng tại Đại học Columbia. Cuốn sách Câu chuyện triết học (The story of Philosophy) ông viết sau đó đã trở thành một cuốn sách bán chạy, đưa tên tuổi của Will Durant ra toàn thế giới.

Câu chuyện triết học bán được hơn hai triệu bản chỉ trong ba tuần đầu tiên. Sự nổi tiếng của cuốn sách đã đem lại nguồn kinh phí lớn, giải phóng hai vợ chồng khỏi nỗi lo tài chính thường nhật, làm tiền đề cho công trình vĩ đại nhất của hai vợ chồng Durant - Lịch sử văn minh thế giới.

Không chỉ có tình yêu đáng ngưỡng mộ, trên con đường sự nghiệp của Will Durant luôn luôn có Ariel song hành và trợ giúp. Sau thành công của Câu chuyện triết học, Will Durant cùng vợ mình đã dành hơn 40 năm để chu du khắp thế giới, thu thập tư liệu để viết công trình Lịch sử văn minh thế giới.

Công trình đồ sộ này ngốn toàn bộ thời gian của cả hai vợ chồng. Cùng với chồng mình, bà Ariel dành mỗi ngày từ 8-14 giờ làm việc để giúp chồng viết sách, đặc biệt là công việc cần nhiều cẩn thận và kiên nhẫn như việc sắp xếp các tư liệu.

Các đóng góp thầm lặng của bà Ariel Durant luôn được chồng mình ghi nhận. Từ tập 7 của bộ sách, Will Durant đã yêu cầu rằng tên của vợ mình phải được đưa lên thành đồng tác giả. Tên của Ariel Durant sau đó đã được xuất hiện bên cạnh tên chồng mình từ tập 7 cho tới tập cuối cùng của bộ sách.

Will Durant và vợ luôn ở bên nhau trong cuộc sống lẫn công việc. Ảnh: Wikimedia Commons.

Hẹn nhau nơi cuối con đường

Sau khi hoàn thành bộ sách Lịch sử văn minh thế giới và được trao giải Pulitzer danh giá, Will Durant ở tuổi ngoài 90 đã ấp ủ một cuốn sách mới, một phiên bản ngắn gọn hơn của bộ sách Lịch sử văn minh thế giới - cuốn sách Những anh hùng của lịch sử.

Ở vào thời điểm Will Durant đang cùng với con gái viết cuốn sách Những anh hùng của lịch sử, sức khỏe của Ariel đã có những chuyển biến xấu. Bà gặp phải những cơn tai biến mạch máu não và phải nhập viện.

Từng dự định viết hoàn thiện 23 chương cho di sản cuối cùng của mình, sức khỏe của Will Durant đã không cho phép. Ông chỉ hoàn thiện được 21 chương trước khi vợ ông đau ốm và bản thân ông cũng gặp các vấn đề về tim.

Khi chồng mình nhập viện, quá lo lắng và đau buồn, bà Ariel đã bỏ ăn. Không lâu sau đó bà ra đi vào năm 1981 ở tuổi 83. Vào thời điểm bà mất, Will Durant cũng phải nhập viện và trải qua cuộc phẫu thuật tim rất phức tạp. Gia đình Durant đã quyết định giấu kín tin ra đi của bà Ariel với mong muốn ông đủ tinh thần để vượt qua bạo bệnh.

Tuy rằng cuộc phẫu thuật thành công tốt đẹp và sức khỏe của Will Durant đang trên đà hồi phục, bất chấp nỗ lực của gia đình, tin xấu vẫn tới được tai vị sử học.

Đúng hai tuần sau ngày vợ mình ra đi, trái tim của Will Durant đã ngừng đập. Ông từ giã cõi đời ở tuổi 96 để hội ngộ cùng bà Ariel thân thương. Cuộc đời của Will và Ariel Durant được nhiều người ngưỡng mộ và là câu chuyện tình yêu hiếm có trong giới học thuật.