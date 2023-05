Chuyện tình ngắn ngủi của danh ca Cher và bạn trai kém 39 tuổi

Theo TMZ, danh ca Cher và tình trẻ Alexander 'AE' Edwards nói lời chia tay vài tuần trước. Song họ không tiết lộ nguyên nhân đường ai nấy đi.

"Cher và Edwards chỉ ở bên nhau trong vài tháng ngắn ngủi. Danh ca không chia sẻ thông tin này trên mạng xã hội" một nguồn tin tiết lộ trên TMZ.

Tờ Page Six cho biết vào cuối năm 2022, cả hai vướng tin đồn đính hôn khi Cher khoe ảnh đeo nhẫn kim cương ở ngón áp út. Tuy nhiên, người trong cuộc trong thừa nhận thông tin nói trên.

Trong khoảng thời gian hẹn hò, danh ca Cher và tình trẻ Alexander 'AE' Edwards thường xuyên đồng hành tại các sự kiện.

Vào giữa tháng 3, đôi uyên ương còn xuất hiện tại show diễn giới thiệu bộ sưu tập thu đông 2023 của Versace tại Los Angeles (Mỹ). Trước ống kính phóng viên, đôi uyên ương trao nhau nụ hôn ngọt ngào trên thảm đỏ.

Cher (tên đầy đủ Cherilyn Sarkisian, sinh năm 1946) kết hôn với Sonny Bono từ 1964 đến 1975 và Gregg Allman trong giai đoạn 1975-1979. Trong khi đó, Alexander 'AE' Edwards từng hẹn hò Amber Rose trong khoảng thời gian 2018-2021. Họ có con chung 3 tuổi tên là Slash.

Cher gặp Alexander 'AE' Edwards lần đầu khi tham gia Paris Fashion Week vào tháng 9/2022, sau đó họ nhanh chóng tiến đến mối quan hệ tình cảm.

Trong The Kelly Clarkson Show cuối năm ngoái, Cher cho biết bà cảm thấy tự hào vì có người yêu trẻ, điển trai lại tài giỏi. Giọng ca Believe bày tỏ: "Đồng ý rằng trên giấy tờ, mối quan hệ này thật lố bịch. Nhưng chúng tôi rất hợp nhau ngoài đời. Anh ấy rất tốt. Tôi sẽ không bao giờ trao cho đàn ông những điều tuyệt vời nếu họ không xứng đáng".

Theo danh ca, người yêu tốt bụng, thông minh, tài năng và hài hước. Bà nghĩ Edwards rất hợp tính với mình. Kể từ khi yêu Edwards, bà nhận nhiều phản ứng, chế giễu, song danh ca bỏ ngoài tai.

