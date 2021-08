Chuyện tình giữa Kendall Jenner với sao bóng rổ Mỹ

Kendall Jenner và Devin Booker là cặp trai tài gái sắc nổi bật về danh tiếng, vị thế cũng như tài năng ở lĩnh vực của họ.

Xác nhận mối quan hệ sau 2 năm

Đôi "trai tài gái sắc" đang trải qua kỳ nghỉ cùng nhau sau khi Kendall Jenner công khai mối quan hệ trên sóng truyền hình. Theo TMZ Sports, Kendall Jenner và Devin Booker có khoảng thời gian nghỉ ngơi trên du thuyền sang trọng ở Italy. Từ năm 2020, cả hai đã công khai xuất hiện bên nhau. Hôm 21/6, trang Eonline đưa tin Kendall Jenner xác nhận Devin Booker là bạn trai trong "Keeping Up With the Kardashians: The Final Curtain reunion". Đây là kết quả được người hâm mộ mong đợi vì Kendall Jenner và Devin Booker được đánh giá "xứng đôi vừa lứa" khi đều là ngôi sao ở lĩnh vực của mình.

Siêu mẫu đắt giá thế giới

Siêu mẫu 25 tuổi tiết lộ từng liên tục bị từ chối khi bắt đầu sự nghiệp. Năm 2014, Kendall Jenner bắt đầu được biết đến khi trở thành gương mặt đại diện cho Estee Lauder ở tuổi 18. Giờ đây, Kendall là siêu mẫu được trả lương cao nhất thế giới với mức thu nhập hơn 45 triệu USD /năm. Tạp chí danh tiếng Forbes từng nhiều lần công nhận cô là siêu mẫu đắt giá nhất thế giới. "Tôi phải cố gắng mọi thứ để có vị thế hiện tại. Tôi từng tham gia các buổi casting, di chuyển khắp thế giới để theo đuổi sự nghiệp", siêu mẫu cao 1,79 m kể.

Từ "Kobe đệ nhị" đến ngôi sao bóng rổ hàng đầu thế giới