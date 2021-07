Chuyện tình giữa Harry Styles và bạn gái hơn 10 tuổi

Theo Page Six, Harry Styles và bạn gái đến Italy du lịch sau khi nam ca sĩ quay xong bộ phim My Policeman ở Anh. Olivia Wilde dành thời gian cho bạn trai sau khi ở Anh chăm sóc cho Otis và Daisy - hai người con của cô với hôn phu cũ Jason Sudeikis. Cặp sao ghé lại bãi biển Porto Ercole trước khi đến khu nghỉ dưỡng nổi tiếng nhất nhì Italy. Từ ngày công khai hẹn hò, hai ngôi sao liên tục được ghi lại khoảnh khắc tình tứ. Theo Us Weekly, cựu thành viên One Direction không ngại việc hẹn hò bạn gái hơn 10 tuổi.