Chuyện tình của Nana Komatsu và bạn trai nổi tiếng

Suda Masaki và Nana Komatsu quen nhau từ năm 2016. Sau nhiều lần hợp tác, họ hẹn hò và tiến tới hôn nhân.

Ngày 15/11, tờ Mainichi đưa tin hai diễn viên nổi tiếng Nhật Bản là Suda Masaki và Nana Komatsu thông báo kết hôn. Trong một tuyên bố chung được đưa ra bởi hai nghệ sĩ, họ cho biết: “Lúc này, Suda Masaki và Komatsu Nana muốn thông báo về việc kết hôn. Chúng tôi có thể chào đón ngày này nhờ mọi người đã cổ vũ, chăm sóc và ủng hộ. Xin cảm ơn các bạn".

"Chúng tôi vẫn chưa trưởng thành, nhưng chúng tôi biết ơn về việc được gặp gỡ nhau và mong muốn xây dựng một gia đình hạnh phúc, cùng nhau tận hưởng cuộc sống hàng ngày", cặp nghệ sĩ tiếp tục.

Thông tin trên lập tức leo lên vị trí đầu tiên mục tìm kiếm ở các trang tin Nhật Bản bởi Masaki Suda và Nana Komatsu đều là diễn viên nổi tiếng. Họ từng vướng tin hẹn hò nhưng không thừa nhận. Bởi vậy, thông tin hai ngôi sao kết hôn khiến công chúng Nhật Bản và quốc tế bất ngờ.

Masaki Suda phải lòng bạn gái ngay lần đầu gặp mặt

Masaki Suda và Nana Komatsu gặp nhau trong bộ phim Distraction Babies ra mắt tháng 5/2016. Theo truyền thông Nhật Bản, Masaki Suda đã yêu mến Nana Komatsu ngay lần đầu gặp mặt. Tuy nhiên, thời gian đó, mối quan hệ giữa họ dừng lại ở mức bạn bè.

Thậm chí, tháng 9/2016, khi tài khoản riêng tư của G-Dragon (trưởng nhóm Big Bang) bị hack, công chúng thấy loạt hình thân mật giữa anh và Nana Komatsu. Tới tháng 11 cùng năm, loạt hình hai người đi chơi được đăng tải, làm dấy lên thông tin hẹn hò.

Sau Distraction Babies, Nana Komatsu và Masaki Suda hợp tác trong nhiều dự án. Nổi tiếng nhất với cả khán giả trong nước lẫn quốc tế là Drowning Love. Bộ phim với cái kết buồn đã để lại nhiều tiếc nuối cho người xem. Nhưng Drowning Love hay sau đó là Ito (phát hành năm 2020) giúp hai người thân thiết hơn và cùng nhau đi đến cái kết viên mãn.

Nana Komatsu và Suda Masaki nên duyên sau nhiều lần hợp tác.

Theo NHK, Suda Masaki và Nana Komatsu bắt đầu hẹn hò từ mùa thu năm 2019. Josei Seven cho biết thêm cả hai đã bắt đầu chung sống vào tháng 6 năm nay. "Đầu năm nay, Suda đã chuyển đến sống trong căn nhà cùng khu chung cư với Nana. Có vẻ đó là ý tưởng của Suda và Nana rất ngạc nhiên về hành động đột ngột của bạn trai. Nói cách khác, Suda đang yêu cuồng nhiệt. Sau đó, họ chuyển đến một chung cư khác vào tháng 6 và bắt đầu sống cùng nhau", một nguồn tin tiết lộ với Josei Seven.

Nguồn tin cũng khẳng định Suda rất yêu bạn gái. Nam diễn viên quyết định tới nơi Komatsu sống để có thể chăm chút, quan tâm tới bạn gái mọi lúc.

Thực tế, trước khi xác nhận kết hôn, Suda Masaki và Nana Komatsu vướng tin hẹn hò vào tháng 3/2020. Tuy nhiên, khi truyền thông Nhật Bản đưa tin, nhiều khán giả cho rằng đây là động thái từ đoàn phim Ito nhằm quảng bá sản phẩm. Trước phản ứng dư luận, hai ngôi sao không lên tiếng.

Tờ Nikkan Sports đưa tin tối 15/11, sau khi công khai chuyện kết hôn, Suda Masaki xuất hiện ở Yurakucho, Tokyo để thực hiện chương trình Nippon Broadcasting System. Nam diễn viên nổi tiếng đeo nhẫn trên ngón áp út bên trái. Khi phóng viên chúc mừng và đặt câu hỏi: “Bây giờ bạn cảm thấy thế nào?”, Suda Masaki đáp ngắn gọn: “Tôi hạnh phúc”.

Trong cuộc họp báo hồi đầu năm, Suda Masaki chia sẻ cuộc sống của anh thay đổi, kể cả những điều nhỏ nhất từ khi quen Nana Komatsu. Anh chia sẻ: “Suốt 5 năm qua, tôi không có máy sấy tóc ở nhà. Nhưng gần đây tôi bắt đầu muốn sấy khô tóc. Có vẻ việc đó bắt nguồn từ Komatsu”.

Trong bức thư tay thông báo chuyện kết hôn, Nana Komatsu chia sẻ: “Chúng tôi là đồng nghiệp, là chỗ dựa tinh thần của nhau và giờ chúng tôi trở thành một gia đình. Chúng tôi mong muốn được cùng nhau suy nghĩ và tiến về phía trước. Trong mọi việc, chúng tôi sẽ phải đối mặt và làm hết mình với tình yêu dành cho nhau".

Cặp trai tài gái sắc được công chúng ngưỡng mộ

Masaki Suda sinh năm 1993. Năm 2008, anh được chọn vào vòng chung kết của cuộc thi Junon Super Boy Contest và chính thức bước chân vào thế giới giải trí. Năm 2009, anh xuất hiện lần đầu với tư cách một diễn viên thông qua bộ phim Kamen Rider W của TV Asahi. Cùng năm, anh đóng vai chính trong 4 bộ phim liên tiếp.

Hai ngôi sao có sự nghiệp giải trí thành công.

Năm 2017, anh giành được Giải thưởng Nikkan Sports Film Award và Giải thưởng Viện Hàn lâm Nhật Bản cho Nam diễn viên chính xuất sắc. Sau nhiều năm phát triển sự nghiệp, Masaki Suda hiện có chỗ đứng vững chắc và là một trong những diễn viên nam nổi tiếng nhất.

Vợ anh, Nana Komatsu không chỉ thành công trong việc diễn xuất mà còn là người mẫu nổi tiếng và hợp tác với nhiều thương hiệu thời trang lớn. Nana Komatsu sinh năm 1996 và bắt đầu sự nghiệp năm 2008 với vai trò người mẫu. Trong bộ phim The World of Kanako ra mắt năm 2014, cô giành Giải thưởng Viện Hàn lâm Nhật Bản cho Diễn viên mới.

Nana Komatsu sau đó lần lượt xuất hiện trong các tác phẩm nổi tiếng như Love's Reach, Prophecy, Bakuman. Koisuru Parasite... Hiện nữ diễn viên kiêm người mẫu có hơn 2 triệu lượt theo dõi trên trang cá nhân.

Nana Komatsu và Suda Masaki luôn được được mệnh danh là cặp trai tài gái sắc. Tờ NHK thậm chí gọi Nana là tình đầu quốc dân của màn ảnh Nhật.

Theo tờ Nikkan Sports, hai ngôi sao sẽ không lập tức sinh con mà trước mắt tập trung cho công việc. Suda Masaki đóng vai chính trong bộ phim truyền hình Do Not Say Mystery của đài Fuji TV bắt đầu vào tháng 1 năm sau. Nana Komatsu cũng đảm nhận vai chính trong phim The Last 10 Years dự kiến lên sóng năm 2022.