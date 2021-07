Chuyện tình của hai giám khảo The Voice

Blake Shelton và Gwen Stefani quen biết nhau khi làm giám khảo The Voice. Hiện tại, họ lên kế hoạch tổ chức lễ cưới sau khi hoàn tất thủ tục đăng ký kết hôn.

Theo Harper's Bazaar, dù không phải là cặp song ca gắn bó lâu năm, không có đôi ca sĩ nào quyền lực và khiến khán giả mê mẩn như Gwen Stefani và Blake Shelton.

Khi đến với nhau, Gwen và Blake khiến nhiều người bất ngờ. Không ai nghĩ rằng có ngày siêu sao punk rock yêu ông hoàng nhạc đồng quê yêu nhau.

Sau 7 năm quen biết tại The Voice, Blake Shelton và Gwen Stefani đã đăng ký kết hôn. Nói cách khác, quyền lực ghế nóng đưa hai giám khảo The Voice đến cái kết viên mãn.

Sự đồng điệu của hai tâm hồn tan vỡ

Cùng là hai ngôi sao có sự nghiệp đỉnh cao, Stefani và Shelton chưa từng làm việc chung vì theo đuổi trường phái âm nhạc khác biệt.

Đến năm 2014, khi Gwen gật đầu tham gia mùa 9 The Voice Mỹ, hai người gặp gỡ, cùng Pharrell Williams và Adam Levine trở thành bạn bè thân thiết.

Thời điểm đó, hai người đều đã có gia đình. Họ chưa từng có ý định tiến xa hơn trong chuyện tình cảm, không có gì khác ngoài hai tiếng "đồng nghiệp".

Ít lâu sau, biến cố hôn nhân ập đến với cả Gwen và Blake Shelton. Điều đó làm mối quan hệ của họ thay đổi.

Tháng 7/2015, Blake và vợ Miranda Lambert tuyên bố ly hôn sau 4 năm chung sống. “Chúng tôi cũng là người bình thường, mong mọi người trắc ẩn và tôn trọng vấn đề riêng tư này”, anh nói.

Một tháng sau, Gwen và Gavin Rossdale tuyên bố kết thúc cuộc hôn nhân kéo dài 13 năm. “Chúng tôi vẫn là bạn, cùng nuôi dạy ba con chung”, Gwen nói trong một thông báo.

Tháng 10/2015, Gwen và Blake lần đầu song ca, trình diễn ca khúc Hotline Bling trong chương trình The Tonight Show with Jimmy Fallon. Màn kết hợp ăn ý đến nỗi fan của hai ca sĩ mong họ trở thành một cặp, nên đến với nhau sau những nỗi đau trong hôn nhân.

The Voice giúp Gwen Stefani và Blake Shelton nên duyên.

Một tháng sau, từ tình bạn, họ quyết định phát triển sang tình yêu. Thời điểm đó, đại diện của Blake thừa nhận hai ngôi sao hẹn hò. Blake sau đó tiết lộ họ ngày càng thân thiết sau khi ly hôn.

Từ việc chia sẻ thất bại trong hôn nhân xảy ra cùng thời điểm, hai tâm hồn đổ vỡ nhận ra sự đồng điệu và quyết định gắn kết.

Tháng 2/2016, Blake Shelton và Gwen lần đầu xuất hiện cùng nhau trên thảm đỏ hậu Oscar của Vanity Fair. Đây được xem là cột mốc quan trọng trong mối quan hệ giữa hai ngôi sao.

Họ tự tin xuất hiện công khai với tư cách người yêu, không phải là đồng nghiệp - những ngôi sao quyền lực tại The Voice.

Kể từ đó, hai ca sĩ thường xuyên song ca, thậm chí cùng viết ca khúc Go Ahead and Break My Heart, biểu diễn trên sân khấu Billboard Music Awards 2016.

Trong cuộc phỏng vấn với Billboard, Blake tiết lộ Gwen đã vực dậy anh sau khi ly hôn. “Cô ấy kiệm lời, chỉ nói rằng cô giống tôi ở chỗ đều đau khổ sau khi ly hôn. Đó là cách chúng tôi bắt đầu mối quan hệ. Thật sự quá trùng hợp. Chúng tôi có quá nhiều điểm tương đồng. Từ nhắn tin, sau đó gọi điện, cuối cùng tôi không thể nào quên nổi cô ấy”, Shelton nhớ lại.

Tình cảm phát triển

Vừa công khai yêu nhau được một năm, hai ngôi sao làm dấy lên thông tin kết hôn. Trong cuộc phỏng vấn với Ellen Degeneres hồi tháng 9/2016, Gwen chỉ trả lời lấp lửng “Nếu tôi cưới, các bạn sẽ biết”.

Sau khi hợp tác ăn ý với ca khúc You Make It Feel Like Christmas, Blake nói rằng bạn gái anh rất hạnh phúc khi cả hai có khoảnh khắc vui vẻ trên sân khấu.

Khi yêu, Shelton thừa nhận mình không còn để ý đến những thứ khác. “Tôi thích nhìn thấy người yêu mình hạnh phúc. Chỉ cần nghe giọng của Gwen, tôi không ngừng tự mỉm cười”, anh nói với People.

Mặc dù yêu nhau hai năm, Gwen Stefani thừa nhận đây vẫn là thời điểm quá sớm khi quyết định đi đến kết hôn. Song, cựu thành viên No Doubt khẳng định cô luôn mong mỏi ngày trở thành vợ của Blake Shelton.

Gwen Stefani và Blake Shelton đến với nhau để chữa lành nỗi đau tình cảm.

Nhớ về bạn trai, Gwen khẳng định cô chưa bao giờ nghĩ đến việc yêu một ca sĩ nhạc đồng quê. “Tôi chưa từng nghe về Blake trước khi gặp anh ấy tại The Voice 2014. Chuyện này thật không thể tưởng tượng được”, nữ ca sĩ nói với Brides.

Tuy nhiên, sự khác biệt trong phong cách âm nhạc biến hai nghệ sĩ trở thành thỏi nam châm trái dấu nhưng hút nhau. Từ ca sĩ “không liên quan”, họ dần gắn kết nhiều hơn trong công việc đến cuộc sống riêng tư.

Tháng 1/2020, Blake và Gwen phát hành bản song ca thứ ba mang tên Nobody But You. Bài hát là tiếng lòng của hai ngôi sao, nói về chuyện tình đẹp được phát triển từ nỗi đau ly hôn. Bài hát mang thông điệp tình yêu nhanh chóng gây tiếng vang, liên tục đứng đầu các bảng xếp hạng. Không chỉ âm nhạc, thứ người hâm mộ yêu thích ở Shelton và Gwen là chuyện tình đẹp, lâu bền.

Cái kết đẹp

Trong giai đoạn nước Mỹ đối mặt với tình trạng dịch Covid-19 căng thẳng, hai ngôi sao ở cùng nhau tại trang trại của Blake Shelton ở Oklahoma.

Đây cũng là thời điểm hai ngôi sao phát hành bản song ca mới mang tên Happy Anywhere. Trong thông báo gửi đến truyền thông, ca sĩ nhạc đồng quê cho biết đại dịch là thời điểm giúp anh và bạn gái hiểu nhau hơn. “Chúng tôi sống cùng nhau và nhận ra bản thân cần đối phương nhiều đến mức nào”, nam ca sĩ khẳng định.

Chỉ ba tháng sau khi nhận ra “không thể sống thiếu nhau”, hai ngôi sao quyết định đính hôn. Tháng 10/2020, Blake Shelton cầu hôn “đồng nghiệp The Voice” sau 5 năm hẹn hò.

“Cảm ơn em vì ở cùng anh suốt 5 năm qua và chấp nhận bên nhau đến cuối đời. Yêu em nhiều. Anh mừng vì em nói đồng ý”, anh chia sẻ trên trang cá nhân sau khi Gwen Stefani nhận lời cầu hôn.

Ngày 12/2, trong chương trình The Late Show with Stephen Colbert, Blake Shelton thừa nhận hoãn cưới vì tình hình dịch Covid-19 diễn ra phức tạp.

Hai tháng sau, nam ca sĩ cho biết anh “thèm” được gọi là chồng của Gwen Stefani. Trong chương trình Today With Hoda & Jenna của NBC, anh nói nhất quyết cưới Gwen làm vợ, muộn nhất là mùa hè này.

Hai giám khảo quyền lực của The Voice có cái kết đẹp sau hơn 5 năm hẹn hò.

“Dịch Covid-19 đã tạm ổn. Chúng tôi quay xong The Voice sẽ tính chuyện kết hôn”, anh tâm sự.

Cuối cùng, Blake Shelton thực hiện đúng lời hứa với Gwen. Ngày 1/7, theo Page Six, Blake Shelton và Gwen Stefani đã đăng ký kết hôn. Theo luật hiện hành, hai giám khảo The Voice có thể tổ chức đám cưới sau 10 ngày nhận được giấy đăng ký kết hôn. Nhiều nguồn tin khẳng định hôn lễ của Shelton và vợ sẽ diễn ra vào cuối tuần.

"Ba con trai của Stefani tề tựu đông đủ tại nhà nam ca sĩ. Sau khi hoàn thành việc ghi hình The Voice, họ sẽ điều máy bay riêng đón các thành viên còn lại trong gia đình để ăn cưới", nguồn tin từ TMZ khẳng định.

Theo Brides, một số người bạn thân nhất của Blake Shelton sẽ biểu diễn trong hôn lễ, trong đó có Adam Levine. Trưởng nhóm Maroon 5 từng nói đùa rằng anh sẽ rất vui khi được mời biểu diễn, mặc dù vợ chồng Shelton không đủ tiền để trả cho mình.

Sau tất cả, chuyện tình chị em giữa Blake Shelton và Gwen Stefani có cái kết đẹp. Họ ngày càng được ngưỡng mộ vì thành công về nhiều mặt, từ âm nhạc, quyền lực ghế nóng đến viên mãn trong chuyện tình cảm.