Chuyện tình của Baifern Pimchanok và ngôi sao kém 4 tuổi

Mới đây, nữ diễn viên Baifern Pimchanok chia sẻ ảnh đón Valentine sớm bên bạn trai Nine Naphat. Lý do hai người ăn mừng lễ tình nhân sớm thay vì 14/2 là Baifern Pimchanok có lịch trình đi nước ngoài, trong khi Nine Naphat tham gia sự kiện của nhãn hàng. Theo hình ảnh nữ diễn viên đăng trên trang cá nhân, cặp uyên ương rạng rỡ bên những bó hoa và quà kỷ niệm. Ảnh: @baifernbah.