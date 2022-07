Chuyện tình chị em không còn lạ ở showbiz

Goldie Hawn (77 tuổi) và Kurt Russell (71 tuổi) gặp nhau trên phim trường The One and Only, True, Original Family Band vào năm 1966, nhưng phải đến khi gặp lại nhau trên trường quay của bộ phim thứ hai, Swing Shift năm 1983, họ mới bắt đầu hẹn hò. Trước khi thành đôi, Kurt Russell đã kết hôn với Season Hubley (1979-1983), trong khi Goldie Hawn đã kết hôn hai lần. Ảnh: The Money.