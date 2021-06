Chuyện tình chênh nhau 33 tuổi trong phim Hàn

Phim điện ảnh "Everglow" của nữ diễn viên Go Doo Shim đang gây chú ý vì khoảng cách tuổi tác giữa hai nhân vật chính. Bà hơn người tình màn ảnh Ji Hyun Woo tới 33 tuổi.

Ngày 10/6, công ty phân phối Myung Film công bố hai diễn viên chính của phim Everglow (tên khác: Shining Moment) là Go Doo Shim và Ji Hyun Woo. Việc hai diễn viên đóng vai tình nhân, nhất là khi Go Doo Shim hơn Ji Hyun Woo tới 33 tuổi, đã nhận được ý kiến trái chiều của khán giả Hàn Quốc. Nhiều người thậm chí gọi đây là mối tình "bà - cháu".

Vào vai tình nhân trong Everglow, Go Doo Shim hơn Ji Hyun Woo 33 tuổi. Ảnh: Naver.

Theo Osen và Sports DongA, Everglow kể về tình yêu đặc biệt giữa nữ thợ lặn Jin Ok (Go Doo Shim) với nhà quay phim trẻ Kyung Hoon (Ji Hyun Woo). Bối cảnh phim xảy ra ở đảo Jeju - quê nhà của chính Go Doo Shim. Nữ diễn viên có lợi thế vì thông thạo địa hình, phong tục tập quán và cuộc sống của các "hải nữ" (từ chỉ phụ nữ làm nghề lặn biển để bắt tôm, cá...) tại Jeju.

Nói về bộ phim, đại diện nhà sản xuất cho biết: "Thông qua bộ phim, Go Doo Shim đã thử thách câu chuyện tình yêu độc đáo và đẹp nhất trong sự nghiệp diễn xuất của bà ấy".

"Bộ phim đặt ra câu hỏi về ý nghĩa của tình yêu, tình yêu có thể giúp con người vượt qua những rào cản, định kiến ​​về tuổi tác, vùng miền và nghề nghiệp. Đại diện đoàn làm phim khẳng định đây là thử thách táo bạo nhất trong sự nghiệp kéo dài 49 năm của Go Doo Shim", tờ Sports World viết.

Trả lời về quyết định hóa thân vào vai Jin Ok trong Everglow, Go Doo Shim cho biết bà quan niệm dù bao nhiêu tuổi, con người vẫn có cảm xúc, có tình yêu. "Tôi cảm thấy biết ơn đạo diễn So Joon Moon vì đã giúp nhân vật Jin Ok chạm được đến cảm xúc tận cùng của con người, vượt qua mọi ranh giới để đón nhận khoảnh khắc tỏa sáng nhất trong đời", Sports DongA trích lời nữ diễn viên.

Theo những hình ảnh đã được công bố, ngoài các cảnh trên bờ biển, bộ phim còn được quay ở rừng bách Andoloreum tại đảo Jeju - nơi được gọi là "khu rừng bí mật". Hai nhân vật chính còn có cảnh quay trò chuyện một cách sâu sắc và nhận ra tình cảm dành cho nhau ở Gotjawal - một địa điểm nổi tiếng nằm trên núi Dongbaekdong (Jeju).

Chia sẻ thêm về dụng ý chọn bối cảnh, đạo diễn So Joon Moon nói: “Tôi không muốn giới hạn không gian điện ảnh ở biển chỉ vì đây là một bộ phim nói về hải nữ. Ở Jeju, biển và rừng cùng tồn tại. Tôi nghĩ rằng quá khứ trải dài từ biển lên tới rừng và ngược lại sẽ thể hiện được nhân vật Jin Ok - người đã trải qua lịch sử đau thương ở Jeju - một cách rõ ràng hơn".

Go Doo Shim sinh năm 1951, quen thuộc với khán giả Việt qua các vai người mẹ tần tảo, thương con. Gần nhất, bà khiến người xem xúc động với bộ phim Ngày không còn mẹ. Ji Hyun Woo sinh năm 1984, nổi tiếng với phim Queen In Hyun's Man.