Chuyện tình 5 năm của hai giám khảo The Voice Mỹ vừa đính hôn

Sau khi thừa nhận truyền cảm hứng cho nhau để viết hai ca khúc Make Me Like You (Gwen Stefani) và Came Here to Forget (Black Shelton), đôi tình nhân lần đầu song ca tại Lễ trao giải thưởng âm nhạc Billboard. Phần trình diễn Go Ahead & Break My Heart trên sân khấu hồi tháng 5/2016 trở thành khoảnh khắc khó quên của hai ngôi sao. Ảnh: AP.