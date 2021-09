Chuyện tình 20 năm nảy nở từ chuyến bay ngày 11/9

Cặp vợ chồng Nick và Diane Marson luôn nhớ về ngày đầu tiên gặp: nước Mỹ bị tấn công, máy bay chở cả hai khi đó phải hạ cánh ở Canada. Họ tìm thấy nhau khi cùng kẹt lại một chỗ.

20 năm trước, Nick Marson (Anh) và Diane Kirschke (Mỹ) chỉ là những người xa lạ cùng có mặt trên chuyến bay số 5 của hãng hàng không Continental Airlines, xuất phát từ London (Anh) đến Houston (Texas, Mỹ), theo CNN.

4 tiếng sau khi bay, họ được thông báo máy bay sẽ chuyển điểm hạ cánh, sang Newfoundland, Canada. “Không phận Mỹ gặp vấn đề”, cơ trưởng thông báo ngắn gọn.

Nick Marson (Anh) và Diane Kirschke (Mỹ) tình cờ gặp nhau trên một chuyến bay đến Mỹ vào ngày 11/9/2001.

Khi đó, ông Nick là một doanh nhân đến Mỹ công tác, còn bà Diane vừa trở về quê nhà sau chuyến thăm con trai đang đóng quân tại Anh. Cả hai đều không biết chuyện gì xảy ra khiến máy bay của họ đổi hướng sang hẳn quốc gia khác.

Hôm đó là ngày 11/9/2001. Máy bay chở Nick và Diane là 1 trong số 200 máy bay thương mại phải chuyển hướng sang Canada sau khi nước Mỹ bị tấn công.

Ngày gặp gỡ định mệnh

Vào thời điểm phi cơ hạ cánh an toàn, cơ trưởng mới nói với hành khách về vụ khủng bố vào trung tâm thương mại thế giới ở New York và Lầu Năm Góc.

Vào năm 2001, việc đọc tin tức trên di động vẫn xa vời, một số thậm chí còn không có điện thoại. Không ai có thể tưởng tượng được mức độ kinh khủng của vụ việc.

Diane lo lắng cho gia đình ở Mỹ nhưng không có cách liên lạc với họ suốt 24 giờ sau đó. Những hành khách được tình nguyện viên trong các thị trấn lân cận hỗ trợ lương thực, chuẩn bị nơi ở tạm thời trong các trường học.

Nick và Diane được chuyển đến cùng một nơi. Hai người lần đầu nói chuyện khi Diane tò mò về mùi vương trên chiếc chăn được phát. “Đó là băng phiến”, Nick cất tiếng khi thấy người phụ nữ dùng mũi ngửi thử.

Hình ảnh về những vị khách tạm thời phải ở lại Newfoundland, Canada do ông Nick ghi lại.

Cả hai dần làm quen và nhận ra họ đi cùng chuyến bay. Sáng hôm sau, hai người cùng đi ra ngoài để tận hưởng không khí trong lành, sau khi tivi liên tục chiếu về sự kiện đau lòng.

Nick và Diane có nhiều điểm chung như đều đã ly hôn, con cái đã trưởng thành và họ đều thích gần gũi với gia đình. Tại nơi ở tạm, các tình nguyện viên tổ chức chương trình giải trí để những vị khách mắc kẹt bất đắc dĩ vơi đi sự buồn chán.

Cả hai cũng tham gia và bị MC nhầm lẫn họ là một cặp vợ chồng. Nhiều người ở đó cũng nghĩ tương tự.

Ngày hôm sau, họ và những người khác được dẫn đi tham quan một thắng cảnh ở địa phương. Nick dùng chiếc ảnh kỹ thuật số của mình để chụp lại hình ảnh Diane đứng trước khung cảnh thiên nhiên đẹp đẽ. Khi đó, cả hai đều có những rung cảm nhất định trước đối phương.

“Không ai trong chúng tôi nghĩ rằng chuyến bay đó lại dẫn đến tình huống hạ cánh trớ trêu và xa hơn là có một cuộc gặp gỡ lãng mạn”, Nick nhớ lại.

Bà Diane đứng trước địa điểm du lịch tại Newfoundland, chụp bởi người đàn ông mới quen.

5 ngày sau vụ việc 11/9, các máy bay được phép hoàn thành nốt hành trình ban đầu. Xe buýt đưa các vị khách đến tập trung ở sân bay.

“Tôi hơi buồn vì rời xa những con người tình cảm này. Cả tình nguyện viên và các vị khách đều rất ngọt ngào. Tôi biết khó gặp lại họ và có lẽ tôi cũng sẽ không gặp lại Nick nữa. Tôi đã rơi nước mắt khi nhận ra điều ấy”, người phụ nữ kể lại.

Nhận thấy nỗi buồn, Nick choàng tay qua và hôn trán Diane an ủi. Đáp lại, Diane gửi tặng người đàn ông một nụ hôn.

Đến Texas, Nick ở lại vài ngày giải quyết công việc. Buổi tối, Diane đưa Nick đi ăn ở nhà hàng yêu thích. Trước khi tạm biệt, việc trao đổi số điện thoại, email diễn ra. Cả hai thực sự phải lòng nhau và thường xuyên liên lạc.

Gặp lại và kết hôn

Đến tháng 10 cùng năm, Nick thuyết phục văn phòng mình cần đến Texas kiểm tra dự án. “Tôi cần tự mình chắc chắn rằng Diane thực sự là người mà tôi muốn ở bên những ngày sau này”, Nick nói.

Lần hội ngộ giúp cả hai xác định tình cảm dành cho nhau. Một tháng sau, vào đầu tháng 11, Nick cầu hôn và Diane nói đồng ý.

Đám cưới của cả hai vào năm 2002 và cặp vợ chồng bên cạnh vé của vở nhạc kịch xây dựng từ chuyện tình của họ.

Để chuẩn bị cho cuộc sống cùng nhau, Diane bán nhà cũ và mua nơi rộng hơn. Tháng 12 năm đó, Nick thuyết phục công ty cho ông chuyển đến Mỹ làm việc.

Vào tháng 9/2002, sau 1 năm từ lần đầu gặp, hai người làm lễ kết hôn. Diane đổi sang họ chồng. Đôi vợ chồng hưởng tuần trăng mật bằng cách quay về chốn cũ Newfoundland và gặp gỡ người quen cũ.

Tại đây, họ tiếp tục được người dân địa phương tổ chức tiệc cưới hoành tráng. Người đứng đầu thị trấn thậm chí viết một bài hát dành tặng cặp vợ chồng.

Một số phương tiện truyền thông đã liên hệ với Nick và Diane, nhưng cả hai không muốn chia sẻ câu chuyện vào thời điểm đó. “Ít nhiều, chúng tôi vẫn có mặc cảm tội lỗi khi sự kiện 11/9 quá đau lòng và 3.000 gia đình đã mất đi người thân. Còn chúng tôi lại tìm thấy hạnh phúc”.

Mãi đến năm 2009, họ mới thoải mái chia sẻ với công chúng. Chuyện tình của họ sau đó được dựng thành vở nhạc kịch có tên Come From Away tại Canada. Tác phẩm giành chiến thắng tại hai giải Tony và Laurence Olivier danh giá cho hạng mục nhạc kịch.

“Cả hai đã xem nó 118 lần. Vợ tôi bảo mỗi lần xem giống như một lần chúng tôi lặp lại lời thề bên nhau”, ông Nick nói.