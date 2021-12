Chuyện thù lao khi diễn trở lại của người mẫu Việt

Sau gần 6 tháng ở nhà vì dịch, người mẫu Việt dần trở lại với công việc. Họ cho biết trước mắt không để tâm về thù lao, thay vào đó muốn tận hưởng niềm vui được trình diễn.

Ngành công nghiệp thời trang Việt Nam chịu cảnh gián đoạn khá lâu trong năm 2021 do tác động của dịch Covid-19. Vào những ngày cuối năm, sự trở lại của Aquafina Vietnam International Fashion Week 2021 được đánh giá là tín hiệu tích cực cho thấy sự hồi sinh của thị trường sau thời điểm khó khăn, ảm đạm.

Chia sẻ với Zing, nhiều người mẫu cho hay họ từng nghĩ bản thân sẽ "ngủ đông" hết năm 2021, trước khi tìm thấy cơ hội trở lại sàn diễn tại Aquafina Vietnam International Fashion Week.

Tính cạnh tranh và thù lao bị ảnh hưởng

Ở hậu trường Vietnam International Fashion Week 2021, các người mẫu đánh giá tuần lễ thời trang năm nay có số lượng mẫu mới tham gia casting đông hơn so với những mùa trước. Tuy nhiên, quy mô chương trình giảm, suất diễn hạn chế, vì vậy chỉ khoảng 50% người mẫu có cơ hội trình diễn trên sàn runway sau quá trình tuyển chọn. Trong đó, những gương mặt quen thuộc ở giới thời trang được ưu tiên hơn cả.

Nhiều người mẫu cho biết họ nhận được ít show hơn so với mùa trước. Người mẫu Minh Hưởng chia sẻ đa số những mẫu tự do như anh chỉ nhận được một show diễn tại Aquafina Vietnam International Fashion Week 2021.

Số lượng mẫu chính thức tại Vietnam International Fashion Week 2021 ít hơn so với mùa trước. Ảnh: Quỳnh Danh.

"Mẫu được nhà thiết kế mời chiếm số lượng lớn. Điều này tạo ra cuộc cạnh tranh gay gắt giữa các người mẫu ít tên tuổi trong làng mốt tại vòng casting. Người đông nhưng suất diễn có hạn, do đó nhà thiết kế cũng khắt khe hơn trong khâu tuyển chọn để tìm ra gương mặt ưng ý và phù hợp nhất", Minh Hưởng nói.

Trong khi đó, chân dài Heidi Lê cho hay cô "may mắn" được 4 nhà thiết kế mời trình diễn. Tính đến hiện tại, nữ người mẫu đã tham dự hơn 5 mùa Aquafina Vietnam International Fashion Week. Do là gương mặt cũ, được nhiều nhà thiết kế yêu thích, và có ngoại hình lẫn thần thái phù hợp với phong cách của bộ sưu tập, Heidi Lê có cơ hội xuất hiện trên sàn nhiều hơn so với một số đồng nghiệp.

Trò chuyện với Zing, các người mẫu tiết lộ mức cát-xê ở chương trình năm nay không bị ảnh hưởng quá nhiều bởi tác động của dịch bệnh. Người mẫu mới như Minh Hưởng, Hiếu Lê cho biết mức thù lao họ nhận được rơi vào khoảng 2-5 triệu đồng/show.

Với người mẫu được nhà thiết kế hoặc nhãn hàng book riêng như Heidi Lê, thu nhập sẽ rơi vào khoảng 8-11 triệu/show. Cô cho hay vẫn được giữ nguyên mức cát-xê như mùa trước.

Nhiều người mẫu như Kim Nhung, Thu Anh, Cadie Huỳnh Anh, Tường San, Nhật Thy hay siêu mẫu Võ Hoàng Yến chia sẻ không đặt nặng vấn đề thu nhập khi đến với Aquafina Vietnam International Fashion Week 2021. Họ khẳng định đi diễn để thỏa lòng nhớ nghề, gặp lại đồng nghiệp trong giới. Thực tế, việc đòi hỏi thù lao trong thời điểm hiện tại là bất hợp lý giữa tình hình khó khăn chung.

"Tôi hào hứng vì cảm nhận được không khí đặc biệt của sàn diễn runway hiếm hoi được tổ chức sau quãng thời gian dài thực hiện giãn cách xã hội. Giống nhiều đồng nghiệp khác, tôi háo hức, vui mừng vì được diễn trở lại. Tôi tự dặn mình làm việc hăng say, nghiêm túc trước khi nghĩ đến vấn đề cát-xê", Kim Nhung chia sẻ.

Thách thức sự nghiệp sau dịch

Chia sẻ với Zing, giới mẫu Việt cho biết đang dần bắt nhịp trở lại với công việc sau nhiều tháng ngưng trệ. Vào thời điểm cuối năm 2021, họ nhận được kha khá lời mời chụp ảnh, biểu diễn cho dịp Tết Dương lịch cũng như Tết Nguyên đán sắp tới.

Thu Anh, người mẫu từng tham gia The Face 2018, xuất trong MV của các nam ca sĩ nổi tiếng Vpop như Sơn Tùng M-TP, JayKii, Erik, Noo Phước Thịnh, chia sẻ cô "trộm vía" được nhiều khách hàng book chụp ảnh ngay khi TP.HCM bước vào giai đoạn bình thường mới. Trước đó, cô không có thu nhập trong gần 6 tháng, và phải dùng tiền tiết kiệm chi trả chi phí sinh hoạt.

Giới mẫu Việt giảm giá thù lao sau dịch để chia sẻ khó khăn với đối tác và có thêm nhiều cơ hội việc làm. Ảnh: Duy Anh, Chí Hùng.

Với những người mẫu đã có tên tuổi nhất định trên thị trường như Thu Anh, tìm kiếm công việc sau dịch được đánh giá khá dễ dàng. Nhưng với người mẫu trẻ, họ lại đang trải qua cảnh chật vật hơn khi triển vọng nghề nghiệp bị thu hẹp đáng kể.

Theo người mẫu Hiếu Lê, Aquafina Vietnam International Fashion Week là show diễn lớn duy nhất của cô trong năm 2021. Sau khi dịch bệnh ở TP.HCM qua đi, cô tìm kiếm nhiều công việc trong làng mẫu. Do là tên tuổi mới, Hiếu Lê không thể cạnh tranh với các đồng nghiệp dày dặn kinh nghiệm. Thời gian qua, cô chủ yếu nhận lời biểu diễn cho show tốt nghiệp của sinh viên.

"Công việc làm mẫu cho đồ án tốt nghiệp của sinh viên có thu nhập không quá cao, nhưng giúp tôi có thêm thu nhập để trang trải cuộc sống. Sau dịch, thù lao làm mẫu của tôi giảm từ 20-30%", Hiếu Lê chia sẻ với Zing.

Nam người mẫu Minh Hưởng cho biết ngoài Aquafina Vietnam International Fashion Week, anh "vắng" show trong giai đoạn cuối năm. Nếu bước sang năm mới vẫn không nhận được lời mời làm mẫu trong ngành thời trang, anh sẽ quay lại với nghề vũ công để kiếm thu nhập.

Theo Heidi Lê, sau dịch, áp lực cạnh tranh trong làng mẫu Việt là rất lớn khi mọi người đều cần công việc để bù đắp cho khoảng thời gian "ngồi nhà" gần nửa năm. Nhu cầu cao nhưng khối lượng công việc lại khá ít vì sự khôi phục của ngành thời trang còn chậm. Do đó, nhiều người mẫu phải chủ động giảm giá cát-xê như một cách vừa chia sẻ gánh nặng kinh tế, vừa thu hút khách hàng.

"Sự cạnh tranh giá cả trong làng mẫu hiện tại khá gay gắt. Tôi cũng chủ động giảm thù lao thấp hơn mức trước dịch để phù hợp với bối cảnh chung. Nhưng mức giảm này là có chừng mực, không 'phá giá' thị trường chỉ để nhận show", Heidi Lê cho biết.

Dù vẫn còn đó nhiều khó khăn, chia sẻ với Zing, các người mẫu cho biết họ lạc quan vào sự hồi sinh của ngành thời trang trong năm 2022, đồng thời hy vọng dịch bệnh sớm qua đi để nhiều sàn runway được sáng đèn trở lại với nhiều cơ hội mở ra cho giới mẫu Việt.