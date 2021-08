Chuyện Selena Gomez ghép thận lại bị giễu cợt

Ca ghép thận từ năm 2017 của Selena Gomez và bạn thân vẫn được nhắc đi nhắc lại trên truyền hình.

Theo Daily Mail, ở tập 5 của series The Good Fight có cảnh 3 nhân vật nhắc đến ca phẫu thuật ghép thận của Selena Gomez bằng thái độ giễu cợt. Điều này khiến nữ ca sĩ bức xúc.

Trên Twitter, cô viết: "Tôi không chắc vấn đề cấy ghép nội tạng đã trở thành chuyện bình thường như thế nào trong phim hài. Đáng tiếc rằng điều đó đã xảy ra. Tôi hy vọng hãy dừng trò đùa vô vị và không phát sóng những đoạn như vậy".

Ở một chia sẻ khác, cựu ngôi sao Disney nói rằng người hâm mộ luôn ủng hộ cô. Cô khuyên mọi người nếu có thể, hãy hiến tạng để cứu sống người khác.

Vụ ghép thận của Selena Gomez liên tục được nhắc đến trên truyền hình. Ảnh: Daily Mail.

Hashtag #RespectSelenaGomez (Tạm dịch: Tôn trọng Selena Gomez) bắt đầu thịnh hành khi ngày càng có nhiều tài khoản bênh vực nữ ca sĩ.

"Khi nào các người ngừng lại việc làm đáng khinh này?", "Việc Selena ghép thận không phải chuyện để đùa", "Hãy dành sự tôn trọng và đừng khơi lại nỗi đau của cô ấy"... là bình luận của dân mạng.

Vào tháng 11/2020, chuyện ghép thận của Gomez cũng được nhắc trong tập 6 của bộ phim Saved By The Bell bằng thái độ cợt nhả, thiếu tôn trọng.

Cụ thể, hai nhân vật tranh cãi việc ai mới là người hiến thận cho Gomez. "Tôi biết sự thật. Đó là mẹ của Justin. Tôi ước có điện thoại ở đây để chứng minh điều mình nói", người số một cho biết. Trong khi người còn lại quả quyết thận là của Demi Lovato.

Dòng chữ "Selena Gomez còn thận không vậy?" xuất hiện trong cảnh phim càng khiến cộng đồng fan của ca sĩ Lose You To Love Me thêm phẫn nộ.

Tờ Daily Mail cho biết luồng chỉ trích mạnh mẽ từ cộng đồng mạng khiến ê-kíp Saved By The Bell áp lực và phải lên tiếng xin lỗi.

Selena Gomez được chẩn đoán mắc bệnh Lupus ban đỏ, dẫn đến thận bị ảnh hưởng. Năm 2017, cô bạn Francia Raisa đồng ý hiến một quả thận cho cựu ngôi sao Disney. Bức ảnh cả hai nằm trên giường, nắm tay nhau sau ca phẫu thuật gây xúc động mạnh.