Chuyện rời hoàng gia Anh của vợ chồng Meghan Markle lên phim

Câu chuyện rời hoàng gia Anh của vợ chồng Harry và Meghan Markle đang được chuyển thể thành phim điện ảnh.

The National News đưa tin hãng Lifetime đang lên kế hoạch sản xuất phim điện ảnh về sự kiện vợ chồng hoàng tử Harry và Meghan Markle rời hoàng gia Anh. Tác phẩm nhan đề: Harry & Meghan: Escaping the Palace sẽ đưa lên màn ảnh những sự kiện dẫn tới việc vợ chồng hoàng tử từ bỏ tước hiệu hoàng gia cũng như các đổ vỡ theo sau quyết định này.

Theo thông tin từ The Hollywood Reporter, bộ phim sẽ lên sóng vào cuối năm nay. Escaping the Palace là tác phẩm thứ ba của Lifetime xoay quanh cặp vợ chồng ồn ào. Trước đó, hãng đã phát hành Harry & Meghan: A Royal Romance năm 2018 và Harry & Meghan: Becoming Royal vào năm 2019.

Charlie Field và Tiffany Smith trong vai Harry cùng Megan của Harry & Meghan: Becoming Royal. Ảnh: Lifetime.

Phần lớn tình tiết Escaping the Palace được xây dựng dựa trên câu chuyện vợ chồng Markle đã tiết lộ trong cuộc phỏng vấn gây bão với Oprah Winfrey hồi đầu tháng. Một trong những tiết lộ gây chấn động của Meghan Markle khi ấy là việc gia đình nhà chồng tò mò về màu da của con cô.

Lifetime đang tiến hành tuyển chọn diễn viên cho dự án mới. Trong A Royal Romance, vai Harry và Meghan do Murray Fraser cùng Parisa Fitz-Henley đảm nhiệm. Tới Becoming Royal, cặp vợ chồng xuất hiện trên màn ảnh thông qua diễn xuất của Charlie Field và Tiffany Smith. Menhaj Huda, đạo diễn của hai tác phẩm trên, tiếp tục chỉ đạo phần phim thứ ba.

Mới đây, Hoàng tử Harry đã trở thành CIO của BetterUp Inc., một doanh nghiệp chuyên về khai vấn và sức khỏe tâm thần. Theo Wall Street, ở vai trò mới, Harry được kỳ vọng sẽ đóng góp ý kiến trong việc ​​xây dựng chiến lược sản phẩm và từ thiện, đồng thời phát ngôn về các chủ đề liên quan đến sức khỏe tâm thần.