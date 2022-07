Chuyển mình sau 3 thập kỷ, Nội thất Hòa Phát tạo ấn tượng mạnh mẽ

Đầu năm nay, thương hiệu Nội thất Hòa Phát đổi tên thành Nội thất The One. Những thay đổi trong slogan và bộ nhận diện mới đã gây ấn tượng mạnh với người tiêu dùng toàn quốc.

Trải qua hơn 26 năm hoạt động tại thị trường Việt Nam (từ năm 1995), thương hiệu Nội thất Hòa Phát đã đạt nhiều thành tựu ấn tượng và trở thành cái tên quen thuộc với các thế hệ người tiêu dùng Việt. Với 6 ngành hàng nội thất chủ đạo gồm văn phòng, công trình, trường học, y tế, gia đình, gia dụng, Nội thất Hòa Phát đã và đang cung cấp hàng triệu sản phẩm ra thị trường mỗi năm, trở thành thương hiệu nội thất “quốc dân” được ưa chuộng và tin chọn.

Nhằm củng cố vị thế tiên phong trong ngành nội thất trong nước, đặc biệt là nội thất văn phòng và vươn tầm quốc tế, công ty đổi tên thương hiệu thành Nội thất The One. Cùng với đó là sự thay đổi trong tầm nhìn và chiến lược phát triển nhằm đón nhận và đi đầu những xu hướng mới, nhưng vẫn giữ vững phương châm “Lấy khách hàng làm trọng tâm, trân trọng đối tác và đồng hành cùng đại lý”.

Sự thay đổi này của Nội thất Hòa Phát là bước chuyển mình lớn sau gần 3 thập kỷ quen thuộc với nhiều khách hàng, tạo ấn tượng mạnh và được nhiều khách hàng quan tâm, thích thú.

Là nhân viên đồng hành cùng thương hiệu Nội thất Hòa Phát nhiều năm trước khi chuyển đổi sang Nội thất The One, anh Minh Hoàng hào hứng: “Bắt đầu một hành trình mới, tôi có đôi chút lo lắng, nhưng vẫn biết rằng phía trước sẽ có rất nhiều điều thú vị chờ đón. Thương hiệu mới, tầm nhìn mới và những sản phẩm chất lượng cao là điều khiến tôi muốn cống hiến nhiều hơn nữa cho ngôi nhà Nội thất The One”.

Chị Nguyễn Thị Thu Phương - khách hàng lâu năm của Nội thất Hòa Phát - chia sẻ: “Trước đây, gia đình tôi hay chọn mua sản phẩm của Hòa Phát bởi sự bền và đa dạng mẫu mã. Nhà tôi dùng cả chục năm nay chiếc ghế xoay vẫn chưa hỏng để mua ghế mới. Tôi hy vọng Nội thất The One sẽ tiếp tục tạo ra những sản phẩm chất lượng tốt như vậy trong tương lai”.

Cũng là một khách hàng đã thân thuộc với Nội thất Hòa Phát từ lâu, anh Sơn cảm thấy đây là sự thay đổi mạnh mẽ của thương hiệu. Theo anh, tên gọi The One rất dễ đọc, dễ nhớ, ý nghĩa. “Tôi tin rằng Nội thất The One sẽ tiếp nối Nội thất Hòa Phát đem đến cho khách hàng những sản phẩm có chất lượng bền bỉ, vượt trội như trước đây”, anh Sơn cho biết.

Bên cạnh khách hàng thân thiết, lâu năm, những người tiêu dùng chưa có cơ hội sử dụng các sản phẩm của Nội thất Hòa Phát cũng quan tâm đến sự kiện lần này.

Chị Phạm Nữ Huyền Trang (30 tuổi, Hà Nội) cho biết: “Nhắc đến Nội thất Hòa Phát tôi thường nghĩ ngay tới bố mẹ, ông bà. Bởi các thế hệ trước thấy ai cũng mua và tin dùng sản phẩm của thương hiệu. Tuy nhiên, tôi khá bất ngờ trước tên gọi mới Nội thất The One – thương hiệu đậm tính quốc tế, cùng bộ nhận diện trẻ trung, hiện đại. Tôi nghĩ đây là làn gió mới, chiến lược thông minh giúp tiếp cận được nhiều đối tượng khách hàng hơn, đặc biệt là thế hệ trẻ”.

Việc chuyển đổi thương hiệu lần này nhận được sự ủng hộ lớn từ các đại lý - những người đã đồng hành cùng thương hiệu từ ngày đầu tiên. Chị Nguyễn Kim Ngọc - Đại lý Nội thất Tiến Phát - chia sẻ: “Hành trình hơn 26 năm của nội thất Hòa Phát đã chứng minh được sự uy tín và phát triển mạnh mẽ của thương hiệu. Các sản phẩm của Nội thất Hòa Phát, nay là Nội thất The One luôn không ngừng đổi mới, cải thiện mang đến lựa chọn tốt nhất cho khách hàng. Tôi tin rằng, sự thay đổi thương hiệu cùng định hướng phát triển mở rộng, chắc chắn các sản phẩm của Nội thất The One sẽ ngày càng tốt hơn”.

Sự kiện Nội thất Hòa Phát đổi tên thành Nội thất The One và ra mắt nhận diện thương hiệu mới đang nhận được sự ủng hộ lớn từ người tiêu dùng. Trong hành trình sắp tới, thương hiệu Nội thất The One được dự đoán ngày càng thành công hơn, củng cố vững chắc vị thế tiên phong tại thị trường Việt Nam cũng như đem đến cho khách hàng nhiều sản phẩm chất lượng cao.