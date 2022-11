Công an Bình Dương đã chuyển hồ sơ vụ bà Nguyễn Phương Hằng cho Công an TP.HCM.

Tại cuộc họp báo tình hình kinh tế - xã hội chiều 1/11, đại tá Trần Văn Chính, Phó giám đốc Công an tỉnh Bình Dương, cho biết đơn vị đã chuyển hồ sơ vụ bà Nguyễn Phương Hằng (51 tuổi, ngụ TP.HCM, Tổng giám đốc Công ty CP Đại Nam, Bình Dương) cho Công an TP.HCM.

Trước đó, cuối tháng 10, VKSND tỉnh Bình Dương ban hành quyết định đề nghị Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Bình Dương chuyển vụ bà Nguyễn Phương Hằng cho Công an TP.HCM nhập án nhằm xử lý triệt để.

Đại tá Trần Văn Chính, Phó giám đốc Công an tỉnh Bình Dương. Ảnh: Anh Nhàn.

Trước đó, ngày 6/9, Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Bình Dương đã hoàn tất kết luận điều tra, đề nghị VKSND cùng cấp truy tố bà Nguyễn Phương Hằng về tội Lợi dụng các quyền tự do dân chủ xâm phạm lợi ích của Nhà nước, quyền và lợi ích hợp pháp của tổ chức, cá nhân.

Đến ngày 14/10, bị can Nguyễn Phương Hằng (Tổng giám đốc Công ty CP Đại Nam) và gia đình vừa có đơn gửi cơ quan điều tra, VKSND TP.HCM đề nghị xin được bảo lãnh tại ngoại, sau thời gian bị tạm giam từ ngày 24/3 đến nay.

Về lý do xin tại ngoại, nội dung trong đơn nêu, từ trước đến nay, bị can Nguyễn Phương Hằng đã có nhiều đóng góp trong hoạt động từ thiện, nhân đạo, trong đại dịch Covid-19. Đồng thời, gia đình muốn bảo lãnh bị can ra ngoài để được điều trị bệnh cho bà Hằng.

Cũng tại buổi họp báo, Zing đặt câu hỏi về tiến độ xử lý vụ bắt giữ 7 người thực hiện 31 vụ mua bán trẻ sơ sinh trên địa bàn.

Phản hồi vấn đề này, đại tá Trần Văn Chính, Phó giám đốc Công an tỉnh Bình Dương, cho biết các tổ chức, cá nhân thông qua mạng xã hội tìm người mua con và người muốn cho con vì điều kiện khó khăn.

Qua xác định, công an Bình Dương đã bắt giữ 7 cá nhân. Những người này khai nhận thực hiện 31 vụ mua bán trẻ em dưới 16 tuổi. Cơ quan chức năng đang điều tra và sẽ thông tin với báo chí trong thời gian tới.