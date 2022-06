Chuyển hồ sơ cho công an điều tra 33 gói thầu tại CDC Đà Nẵng

Ngày 29/6, Thanh tra Đà Nẵng có thông báo kết luận thanh tra việc mua sắm trang thiết bị y tế, sinh phẩm, kit xét nghiệm phục vụ phòng, chống dịch Covid-19 tại Trung tâm Kiểm soát bệnh tật Đà Nẵng (CDC Đà Nẵng).

Cụ thể, Thanh tra Đà Nẵng phát hiện: CDC thành phố có dấu hiệu hợp thức hóa các báo giá, ngày ghi trên các báo giá sau thời điểm phê duyệt kế hoạch lựa chọn nhà thầu, không đủ căn cứ để xây dựng giá gói thầu.

CDC Đà Nẵng xác định giá gói thầu để thực hiện mua sắm có tham khảo giá trúng thầu nhưng cao hơn giá mà đoàn thanh tra tra cứu trên cổng thông tin điện tử của cơ quan có thẩm quyền.

CDC Đà Nẵng sai sót trong việc thông báo chào giá, chào hàng cạnh tranh, thành phần báo giá, đăng tải thông báo mời chào, tiếp nhận báo giá, phê duyệt kết quả lựa chọn nhà thầu, sử dụng báo giá của các nhà thầu không đủ tư cách hợp lệ, nhà thầu trúng thầu không nộp bảo đảm thực hiện hợp đồng theo quy định.

Mới đây, Công an Đà Nẵng đã khởi tố, bắt ông Tôn Thất Thạnh, Giám đốc CDC Đà Nẵng. Ảnh: Đoàn Nguyên.

Cơ quan này cũng phê duyệt kết quả lựa chọn nhà thầu cho hình thức chào hàng cạnh tranh rút gọn, chỉ định thầu rút gọn cho 1 nhà thầu không đủ tư cách hợp lệ, vi phạm Luật đấu thầu.

Thanh tra cũng chỉ ra việc tiếp nhận hàng trước thời điểm phê duyệt kết quả lựa chọn nhà thầu là vi phạm Luật Đấu thầu.

CDC Đà Nẵng phân bổ vật tư y tế với giá trị hơn 1,3 tỷ đồng để xét nghiệm Covid-19, có thu tiền đối với công dân nhập cảnh từ nguồn ngân sách Nhà nước không đúng theo các quyết định của Sở Y tế nhưng chưa hoàn trả số tiền trên vào ngân sách Nhà nước.

Đáng chú ý, Thanh tra Đà Nẵng kết luận có dấu hiệu tội phạm liên quan đến 33 gói thầu do Cửa hàng Đại Phát và Công ty Tam Lập Phát trúng thầu. Thanh tra Đà Nẵng chuyển cơ quan điều tra công an thành phố điều tra, xử lý đối với các nội dung có dấu hiệu tội phạm tại 33 gói thầu này.

Cơ quan thanh tra kiến nghị chủ tịch UBND thành phố chỉ đạo công an thành phố tiến hành điều tra, xử lý đối với các nội dung có dấu hiệu tội phạm đã được thanh tra chuyển sang.

Sở Kế hoạch và đầu tư, Tài chính, Cục Thuế, Sở Y tế tổ chức kiểm điểm trách nhiệm đối với các tập thể, cá nhân và có biện pháp xử lý...

Đối với CDC Đà Nẵng: Kiểm điểm trách nhiệm tập thể, cá nhân và có biện pháp xử lý về những vi phạm, hạn chế, thiếu sót trong mua sắm, đấu thầu, quyết toán kinh phí vật tư y tế, sinh phẩm. CDC Đà Nẵng tổ chức, rà soát và có biện pháp khắc phục thực hiện đúng quy định đối với công tác mua sắm, đấu thầu vật tư y tế, sinh phẩm và nộp số tiền trên 1,3 tỷ đồng vào ngân sách Nhà nước.

Cơ quan CSĐT Công an TP Đà Nẵng vừa khởi tố bị can, bắt tạm giam ông Tôn Thất Thạnh (sinh năm 1964, Giám đốc Trung tâm Kiểm soát bệnh tật Đà Nẵng, gọi tắt là CDC Đà Nẵng) về tội Tham ô tài sản, quy định tại khoản 4, Điều 353 BLHS.

Ngoài ra, Công an TP Đà Nẵng cũng tống đạt quyết định khởi tố bị can và thi hành lệnh bắt tạm giam đối với bà Nguyễn Thị Thanh Nhàn (sinh năm 1982, Trưởng Khoa Xét nghiệm của CDC Đà Nẵng), khởi tố bị can và áp dụng biện pháp ngăn chặn cấm đi khỏi nơi cư trú đối với bà Lê Thị Kim Chi (sinh năm 1986, nhân viên Khoa Xét nghiệm CDC Đà Nẵng) cùng về tội danh trên.

Năm 2021, Đà Nẵng bùng phát dịch nên có rất nhiều cơ quan, đơn vị tài trợ sinh phẩm xét nghiệm. Tuy nhiên, theo kết quả điều tra, trong năm 2020 và 2021, ông Thạnh đã chỉ đạo bị can Nhàn và Chi làm giả sổ sách, chứng từ để nâng khống, chuyển hóa hàng chục nghìn mẫu gộp xét nghiệm Covid-19 thành mẫu đơn.