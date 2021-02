Chuyện hẹn hò chưa kể giữa Britney Spears và nam vũ công

Columbus Short - vũ công từng hợp tác với Britney Spears đầu những năm 2000 - tiết lộ anh và công chúa nhạc pop từng có thời gian ngắn hẹn hò.

Ngày 25/2, Just Jared đưa tin vũ công Columbus Short tiết lộ chuyện hẹn hò bí mật giữa anh và Britney Spears trong quá khứ. Trong tự truyện Short Stories, sao phim Scandal cho biết công chúa nhạc pop đã cố gắng theo đuổi anh trong thời gian cả hai hợp tác.

"Chúng tôi có thời gian thân thiết trước khi Spears phát hành album In the Zone (2003). Cô ây đã tổ chức sinh nhật lần thứ 21 cho tôi ở New York", nam diễn viên viết trong tự truyện.

Sao nam 38 tuổi còn khẳng định Britney Spears đã "lôi kéo" anh sang Rome, Italy để chuẩn bị MV mới. Vũ công da màu cũng khẳng định từng qua đêm với công chúa nhạc pop nhưng nhanh chóng chia tay sau đó.

Britney Spears từng theo đuổi vũ công riêng của mình.

"Tôi nghĩ đây là mối quan hệ không lành mạnh. Tôi sợ mình bị đưa lên mặt báo với những điều không đúng đắn", Short nói thêm.

Điều nam diễn viên lo lắng cũng đến. Britney Spears sau đó nhanh chóng bị quản lý, cha mẹ phản đối chuyện hẹn hò giữa hai người. "Sau khi quay MV Me Against the Music, tôi bị sa thải không lý do. Cô ấy cũng đổi số di động khiến tôi không thể liên lạc được. Tôi đã rút ra bài học xương máu cho mình", anh nói thêm.

Columbus Short cũng cáo buộc cha mẹ Britney Spears không ủng hộ mối quan hệ này chỉ vì anh là người da màu. "Tôi thấy Britney Spears đang sống trong cảnh tồi tệ. Đến giờ tôi vẫn yêu và không muốn trách cô ấy", sao phim True to the Game nói với Inside Hollywood.

Tuy nhiên, bà Lynne - mẹ của Britney Spears - phủ nhận điều này. "Tôi không bao giờ xúc phạm, phân biệt chủng tộc ai. Điều đó rất khủng khiếp", bà nói với Page Six.

Nguồn tin thân cận của ông Jamie - cha của Spears - cũng phủ nhận cáo buộc của Short: "Jamie không liên quan đến câu chuyện vì thời điểm đó ông không can thiệp vào chuyện kinh doanh của Britney".