Chuyên gia yêu cầu cấm súng thật trên phim trường

Sau vụ tài tử Alec Baldwin vô tình gây chết người, các chuyên gia đặt câu hỏi liệu việc sử dụng súng thật trên phim trường có cần thiết hay không.

Theo SCMP, vụ tài tử Alec Baldwin nổ súng vô tình làm chết đạo diễn hình ảnh Halyna Hutchins trên phim trường ở New Mexico ngày 21/10 khơi lại cuộc thảo luận về sự an toàn của súng đạo cụ.

Hutchins không phải là nạn nhân đầu tiên chết vì súng trên phim trường. Trong quá khứ, nhiều ngôi sao như Lý Quốc Hào (con trai huyền thoại võ thuật Lý Tiểu Long) và tài tử Jon-Erik Hexum đều thiệt mạng vì xem nhẹ sự nguy hiểm của việc sử dụng súng.

Theo Forbes, đã đến lúc các nhà sản xuất cân nhắc có nên hay không sử dụng súng thật làm đạo cụ trên phim trường.

Đạo diễn hình ảnh Halyna Hutchins trong một buổi làm việc. Ảnh: Reuters.

Nguy hiểm của súng đạo cụ

Thuật ngữ “prop guns” (tạm dịch: súng đạo cụ) dùng để chỉ các loại súng sử dụng cho mục đích giải trí, quay phim. Trong số đó, một số là súng giả chỉ tạo ra khói, một số là súng thật được nhà sản xuất phim sử dụng để tăng tính chân thật cho các bộ phim, theo The Wrap.

Theo NBC News, khẩu súng mà Baldwin sử dụng trên phim trường Rust là súng thật nhưng được xử lý bằng cách rút đạn thật, thay bằng các hộp đạn trống.

Theo chuyên gia đạo cụ Guillaume Delouche, đạn kim loại trong súng thật được thay thế bằng giấy hoặc bông tẩm nước, thường không gây hại khi bắn. Trong thân súng có chứa bộ phận giống với đạn nhưng không có đường đạn ở đầu.

“Về mặt lý thuyết, khi bóp cò, súng đạo cụ có tiếng nổ, độ giật, đèn flash và có đạn bay ra nhưng không có tính sát thương”, chuyên gia nói.

Tuy nhiên, việc sử dụng súng đạo cụ luôn có nguy hiểm rình rập. Trong cuộc phỏng vấn với tạp chí American Cinematographer, chuyên gia Dave Brown cho rằng khí nóng có thể làm súng nổ và khiến người đối diện trọng thương.

Chuyên gia Guillaume Delouche giải thích cơ chế hoạt động của súng đạo cụ. Ảnh: AFP.

Theo các chuyên gia từ Thổ Nhĩ Kỳ, súng đạo cụ đôi khi chịu áp lực bên trong, có thể tạo ra lực sát thương giống với súng thật. Điều đó có thể đe dọa tính mạng của người đối diện, nhất là khi đứng ở cự ly gần.

Đó là lý do các đoàn làm phim phải thận trọng khi sử dụng, xử lý súng đạo cụ. Trong cuộc phỏng vấn với The Conversation, một nhà làm phim người Australia nói họ luôn kiểm tra nghiêm ngặt trước khi sử dụng súng.

“Mọi thứ liên quan đến súng đều phải xử lý thận trọng. Diễn viên không được chĩa súng vào bất kỳ người nào. Các nhân viên trong đoàn làm phim liên tục được thông báo về sự an toàn. Cảnh sát cũng thông báo cho người dân khu vực xung quanh”, người này nói.

Nhà quay phim người Australia đồng thời cho rằng diễn viên được yêu cầu bắn chệch hướng, không chỉ trực tiếp vào đồng nghiệp hay bất kỳ ai khác. Đạo diễn và các chuyên gia phải giữ khoảng cách an toàn cho các nhân viên.

Bài học nhớ đời

Theo SCMP, vụ nổ súng gây chết người trên phim trường Rust dẫn đến cuộc thảo luận có nên hay không việc sử dụng súng trên phim trường.

Joe Manganiello - nam diễn viên phim Archenemy - nói anh bị sốc trước cái chết của đạo diễn hình ảnh Hutchins. “Tôi không thể tin điều xảy ra trong thời hiện đại. Khẩu súng đạo cụ đã giết chết một người. Thật là thảm kịch kinh hoàng”, Manganiello nói.

Rachel Morrison, giám đốc hình ảnh của Black Panther, đặt câu hỏi tại sao những khẩu súng đạo cụ vẫn được sử dụng trên phim trường, trong khi đội ngũ dựng phim chỉ cần bỏ ra chưa đến 1 USD để đưa tiếng súng vào phim.

James Gunn - đạo diễn của Guardians of the Galaxy và The Suicide Squad - viết trên trang cá nhân: “Nỗi sợ lớn nhất của tôi là có người bị thương trên phim trường. Tôi luôn cầu nguyện điều đó đừng bao giờ xảy ra. Tôi chia buồn với thảm kịch trên phim trường Rust, nhất là gia đình của Halyna Hutchins”.

Hình ảnh tài tử Alec Baldwin suy sụp sau vụ nổ súng gây chết người trên phim trường ở New Mexico. Ảnh: Daily Mail.

Theo Forbes, vụ việc của Alec Baldwin tạo ra cuộc khủng hoảng cho các công ty sản xuất phim và đặt ra các vấn đề an toàn cho ngành công nghiệp điện ảnh.

Katherine McLane - CEO của Mach 1 Group, công ty chuyên xử lý khủng hoảng truyền thông - nói công chúng đang chờ đợi hướng giải quyết của hãng phim sau thảm kịch.

“Nếu sự việc không liên quan đến Alec Baldwin, công chúng nghi ngờ về sai lầm khủng khiếp của đoàn làm phim. Có khả năng đội ngũ sản xuất sẽ im lặng trước khi nhà sản xuất đưa ra kết luận cuối cùng”, McLane nói.

Jason Cherubini - giám đốc tài chính, đồng thời là CEO của Dawn's Light Media, công ty chuyên sản xuất phim hành động và kinh dị - cho rằng an toàn về súng đạn phải đặt lên hàng đầu.

“Vũ khí trên phim trường phải được kiểm tra bởi nhiều thành viên trong đoàn làm phim. Trước khi mang ra sử dụng, họ phải tuân thủ một loạt chính sách để đảm bảo an toàn”, Cherubini nói.

Dù áp dụng mọi biện pháp an toàn nhưng không có gì đảm bảo không có sơ suất. Tai nạn vẫn có thể xảy ra, hậu quả lớn nhất là gây chết người, giống với vụ đạo diễn Hutchins thiệt mạng trên phim trường.

“Cần có sự thay đổi chung là chuyển từ sử dụng súng đạo cụ sang súng hơi dạng nhẹ. Hiệu ứng âm thanh và hình ảnh được thêm vào trong quá trình hậu kỳ. Nhưng với một số nhà làm phim, họ thích hình ảnh thực tế hơn là dùng kỹ xảo, điều đó sẽ tạo ra nhiều bất cập”, chuyên gia nói.

Tuy nhiên, sau khi xảy ra vụ việc trên phim trường Rust, cùng hàng loạt vụ tai nạn khi sử dụng súng đạo cụ, Jason Cherubini hy vọng các nhà sản xuất áp dụng chính sách cấm sử dụng súng thật trên phim trường.

“Tôi mong Liên minh Quốc tế về Nhân viên đoàn làm phim sẽ đứng ra giải quyết điều này. Bởi trước đó họ phát động chiến dịch đòi đình công lớn nhất lịch sử Hollywood”, Cherubini nói thêm.

CEO của Dawn's Light Media đồng thời cho rằng Rust là bộ phim không có tương lai. Nhà sản xuất phải cân nhắc liệu có nên tiếp tục sản xuất bộ phim có quá nhiều sự tranh cãi hay không.

“Với hậu quả nghiêm trọng của vụ việc, bao gồm cái chết của đạo diễn hình ảnh Halyna Hutchins, đạo diễn chính Joel Souza bị thương, người nổ súng là nam chính Alec Baldwin, nhiều khả năng Rust không có khả năng hoàn thành và ra rạp”, Cherubini nói.